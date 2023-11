1 phụ nữ nhặt được gần 30 chỉ vàng và 87 triệu đồng mang giao nộp cho công an

(PLO)- Người phụ nữ ở Quảng Nam nhặt được gần 30 chỉ vàng và 87 triệu đồng liền đến cơ quan công an nhờ tìm người đánh rơi để trao trả tài sản.

Sáng 21-11, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa liên hệ với người mất cùng người nhặt được gần 30 chỉ vàng và 87 triệu đồng để trao trả tài sản.

Chị Soa (bên phải) nhặt được gần 30 chỉ vàng và tiền mặt liền đến Công an xã Tiên An nhờ tìm người đánh rơi để trao trả tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 20-11, khi đang đi trên đường từ thôn 3 về thôn 5 (xã Tiên An, huyện Tiên Phước), chị Nguyễn Thị Soa (trú thôn 5, xã Tiên An) nhặt được một chiếc ví vải màu nâu.

Kiểm tra bên trong, chị Soa phát hiện có 26 khâu vàng, một sợi dây chuyền vàng (tổng tài sản gần 30 chỉ vàng) và số tiền 87 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ mang tên Ngô Thị Nhi (ngụ thôn 5, xã Tiên An).

Sau khi nhặt được gần 30 chỉ vàng và tiền mặt, chị Soa mang đến Công an xã Tiên An trình báo, nhờ liên hệ với người đánh rơi để trao trả tài sản.

Thiếu tá Hồ Thu Đông, Trưởng Công an xã Tiên An cho hay, sau khi xác định người đánh rơi đã tiến hành các thủ tục trao trả tài sản. "Việc nhặt được gần 30 chỉ vàng và tiền mặt liền đến cơ quan công an tìm người đánh rơi là hành động đẹp, rất đáng biểu dương, khen ngợi", Thiếu tá Đông nói.

Ông Đông cho biết, trong hôm nay đơn vị sẽ làm tờ trình đề nghị UBND xã Tiên An khen thưởng cho hành động đẹp của chị Soa.

Theo chị Nhi, số tiền và vàng này chị dùng để mua một số vật dụng cần thiết cho việc chăn nuôi. Tuy nhiên, khi chưa dùng tới, chị bỏ chiếc ví vào bên trong túi áo ấm thì bị trượt, rơi trên đường.

THANH NHẬT