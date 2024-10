1 phụ nữ thuê nhóm thanh niên tạt sơn vào cửa hàng, ô tô đối thủ 29/10/2024 21:01

(PLO)- Một phụ nữ khai nhận do có mâu thuẫn trong kinh doanh nên đã thuê nhóm thanh niên tạt sơn vào nhà, xe ô tô và cửa hàng của nạn nhân.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ bốn người để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Những người này gồm Huỳnh Anh Tuấn (32 tuổi, thường gọi Ty), Phạm Nguyễn Khánh Lương (21 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa), Chiêm Trường Giang (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Đào Phạm Thu Hằng (32 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom).

Nhóm thanh niên tạt sơn vào cửa hàng gia đình nạn nhân. Ảnh: VH

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25-10, cửa hàng đồ điện dân dụng và ô tô của gia đình chị DH (36 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) bị nhóm người lạ mặt dùng sơn tạt vào.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã cùng Công an xã Quảng Tiến truy xét và bắt giữ được ba nghi can khi tất cả đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa.

Ô tô và tường nhà của nạn nhân bị tạt sơn. Ảnh: VH

Những người bị bắt giữ khai nhận được Đào Phạm Thu Hằng (32 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) thuê với giá 5 triệu đồng để thực hiện việc tạt sơn vào nhà, xe ô tô và cửa hàng của chị DH.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận do có mâu thuẫn trong kinh doanh với chị H nên đã thuê nhóm người tạt sơn vào nhà, xe ô tô và cửa hàng của nạn nhân.

Nhóm nghi can bị bắt giữ. Ảnh: VH

Bước đầu, Công an xác định hành vi tạt sơn của những người này đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 17 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.