(PLO)- Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án liên quan Trung uý Đỗ Văn Tú, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ tối 22-9.