1 vụ đánh nhau ra 2 vụ án: Đề nghị truy tố cả hai cha con 18/08/2024 05:30

(PLO)- Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKS truy tố hai cha con ông Nguyễn Công Thịnh về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 18-8, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Quảng Sơn.

Công an huyện Ninh Sơn đề nghị VKS cùng cấp truy tố ông Nguyễn Công Thịnh (52 tuổi) và con trai Nguyễn Công Nhật Cường (34 tuổi, cùng ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Ảnh NVCC

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, TAND huyện Ninh Sơn trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung. Lý do là việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Theo TAND huyện Ninh Sơn, hồ sơ bệnh án bị chỉnh sửa họ tên bệnh nhân, tuổi, năm sinh, giới tính, số vào viện... Giám định viên chỉ định khám chuyên khoa nhưng không đề nghị cơ quan trưng cầu đưa đi khám và lấy kết quả giao cho cơ quan khám định mà để bệnh nhân đi khám thường quy.

Tòa cũng cho rằng thiếu chứng cứ để chứng minh việc mâu thuẫn trong lời khai của các bị hại về hiện trường vụ án so với biên bản vụ việc do Công an xã Quảng Sơn lập.

Từ đó, tòa án trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung, thu thập hồ sơ bệnh án, làm rõ các thương tích của Nguyễn Quỳnh Lâm; làm rõ các lý do chỉnh sửa hồ sơ bệnh án, mâu thuẫn các vết thương tại các giấy chứng thương.

Tòa cũng yêu cầu làm rõ vết thương của bà Nguyễn Thị Thúy Vân; đồng thời giám định lại theo đúng quy định của pháp luật, thu thập bản chính bản ảnh hiện trường vụ việc, xác minh dấu vết tại hiện trường nơi xảy ra vụ án, lời khai nhân chứng…

Theo kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã thu thập bản sao toàn bộ bệnh án của bị hại Lâm. Cơ quan điều tra cho rằng khi ông Lâm vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn với đa vết thương nên Trung tâm Y tế chỉ lo điều trị, sơ cứu các thương tích nguy hiểm đến tính mạng chứ không kiểm tra hết tất cả các vết thương trên người bệnh nhân.

Sau đó, Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn đã làm thủ tục chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để tiếp tục điều trị. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các vết thương được ghi tại bệnh án ngoại khoa được bổ sung tại thời điểm nào trong quá trình điều trị thương tích.

Cơ quan điều tra cũng thông báo bản kết luận giám định tổn thương của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM đối với ông Lâm là 28%.

Đối với vết thương của bà Nguyễn Thị Thúy Vân theo phiếu chụp X-quang ngày 14-12-2020 là vết thương bị ông Thịnh gây ra. Vị trí vết thương được mô tả tại giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn là đúng.

Công an cũng tiến hành thực nghiệm điều tra, thu thập bản ảnh hiện trường lúc xảy ra vụ án và lời khai các nhân chứng, bị hại và những người liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn xác định đây là vụ án đồng phạm, ông Cường và Thịnh là người trực tiếp phạm tội.