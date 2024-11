1 vụ xâm phạm chỗ ở cần được xem xét thấu đáo

TAND tỉnh Gia Lai đang thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác. Vụ án có ba bị cáo: Lê Thị Kim, Nguyễn Phước Vũ (chồng bà Kim) và Nguyễn Phước Cường (con trai của bà Kim - ông Vũ). Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của cả ba bị cáo.

Theo nội dung vụ án, từ năm 1986, gia đình bà Lê Thị Kim sinh sống tại nhà đất ở thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai. Vợ chồng bà Kim thế chấp nhà đất này để vay ngân hàng. Năm 2020, vợ chồng bà Kim vay 280 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau khi khoản vay được tất toán xong, chủ nợ giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) của nhà đất này để đảm bảo việc thu hồi nợ. Tuy nhiên, do ngân hàng không cho vay lại nên vợ chồng bà Kim ủy quyền cho con trai giải quyết các thủ tục để có thể vay tiền trả cho chủ nợ.

Đến ngày 23-12-2021, khi vợ chồng ông Huỳnh Văn Quốc đến đòi nhà thì vợ chồng bà Kim biết rằng nhà đất đã được chuyển nhượng qua nhiều người. Từ đây, gia đình bà Kim bị quấy rầy bằng nhiều cách thức với mục đích để gia đình bà ra khỏi nhà. Đỉnh điểm là vào ngày 2-1-2022, ông Quốc chở hai xe phân bò tươi đổ thẳng vào căn nhà gia đình bà Kim đang ở rồi dùng chổi quét khắp nhà, lấy phân bò ném vào người, ném lên bàn thờ và ném khắp nhà.

Sau sự việc này, vợ chồng bà Kim chuyển ra khỏi nhà. Cùng lúc, vợ chồng ông Quốc chuyển vào sinh sống. Đến tháng 6-2022, vợ chồng ông Quốc nhờ người trông coi.

Để giải quyết tranh chấp, tháng 4-2022, bà Kim đi kiện, đề nghị tòa tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 22-7-2020 giữa ông Nguyễn Phước Cường (con trai, được vợ chồng bà Kim ủy quyền) với ông Tăng Văn Tĩnh (người chuyển nhượng nhà đất này cho vợ chồng ông Quốc).

Đến đêm 26-11-2022, gia đình bà Kim quay lại ngôi nhà này và ở lại cho đến nay. Người trông coi biết gia đình bà Kim đang tranh chấp nhà đất này nên rời đi và không có hành động gì.

Phạt hành chính người hắt chất bẩn vào người khác

Hành vi chở hai xe phân bò tươi đổ thẳng vào căn nhà gia đình bà Kim đang ở rồi dùng chổi quét khắp nhà, lấy phân bò ném vào người, ném lên bàn thờ và ném khắp nhà đã bị Công an xã Ia Nhin và Công an huyện Chư Păh đã lập biên bản. Sau đó, ngày 3-5-2022, Công an huyện Chư Păh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Văn Quốc, phạt 4 triệu đồng về hành vi hắt chất bẩn vào người khác.

Đối với vụ án cố ý gây thương tích mà Nguyễn Phước Cường (con trai bà Kim) là bị cáo, hôm nay (7-11) TAND huyện Chư Păh, Gia Lai dự kiến đưa ra xử sơ thẩm sau lần tạm hoãn gần đây.