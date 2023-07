(PLO)- Bổ sung các loại nước ép trái cây và rau củ giàu chất sắt như nước ép củ dền, táo, lựu, cam, rau bina,... có thể giúp phục hồi tình trạng thiếu máu.

Theo The Times of India, thiếu máu là một tình trạng nghiêm trọng do thiếu tế bào hồng cầu hoặc huyết sắc tố, có thể dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. Mặc dù thuốc rất quan trọng, nhưng cũng có một số loại nước ép trái cây và rau củ có thể giúp ích cho quá trình hồi phục.

Dưới đây là 10 loại nước ép trái cây và rau củ giúp phục hồi tình trạng thiếu máu mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nước ép củ dền

Giàu chất sắt, folate và vitamin C, nước ép củ dền giúp tăng lượng huyết sắc tố và tăng cường hấp thu sắt.

Nước ép quả lựu

Được đóng gói với sắt, vitamin và chất chống oxy hóa, nước ép lựu hỗ trợ sản xuất hồng cầu và sức khỏe tổng thể của máu.

Nước ép táo

Chứa nhiều vitamin C, nước ép táo hỗ trợ hấp thu sắt từ các nguồn thực vật và góp phần tăng cường khả năng miễn dịch.

Nước ép rau bina (rau chân vịt)

Là một nguồn cung cấp sắt và axit folic mạnh mẽ, nước ép rau bina giúp bổ sung lượng sắt dự trữ và hỗ trợ sản xuất hồng cầu.

Nước ép cà rốt

Dồi dào vitamin A và sắt, nước ép cà rốt hỗ trợ quá trình tổng hợp huyết sắc tố và giúp chống lại bệnh thiếu máu.

Nước cam

Chứa nhiều vitamin C, nước cam giúp tăng cường hấp thu sắt và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hồng cầu.

Nước ép kiwi

Kiwi rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hấp thụ sắt và giúp tăng mức độ huyết sắc tố.

Nước ép dưa hấu

Ngoài việc dưỡng ẩm, nước ép dưa hấu còn chứa sắt, vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp giảm bớt các triệu chứng thiếu máu.

Nước ép nho

Nó là một phương thuốc tự nhiên cho bệnh thiếu máu nhờ hàm lượng sắt đáng kể, giúp thúc đẩy sản xuất các tế bào hồng cầu, giúp chống lại tình trạng này và cải thiện sức khỏe tổng thể của máu.

Nước ép ổi

Nước ép ổi là một trợ thủ đắc lực cho bệnh thiếu máu vì nó chứa một lượng lớn vitamin C, giúp tăng cường hấp thu sắt từ các nguồn thực vật, giúp tăng mức độ huyết sắc tố và cải thiện quá trình sản xuất hồng cầu, theo The Times of India.

Thiếu hụt chất sắt ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của bạn? (PLO)- Sắt là một khoáng chất quan trọng phải được tiêu thụ thường xuyên vì cơ thể bạn không thể tự sản xuất được.

NHẬT LINH