10 ngày tuần tra, CSGT Thừa Thiên Huế xử lý hơn 3.300 vi phạm

(PLO)- Sau 10 ngày ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện, xử phạt 3.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 29-8, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau 10 ngày ra quân triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chéo giữa các địa bàn, lực lượng CSGT công an tỉnh đã phát hiện, xử phạt 3.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Với mục tiêu kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để, không có vùng cấm đối với vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm Luật giao thông đường bộ khác, 7 tổ công tác thuộc lực lượng CSGT công an toàn tỉnh đã tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Đồng thời, trong quá trình làm nhiệm vụ nếu phát hiện các phương tiện vi phạm cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng…thì ngăn chặn, xử lý theo quy định

Sau 10 ngày ra quân, từ ngày 19-8 đến ngày 28-8, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 3.364 trường hợp vi phạm Luật giao thông, trong đó hơn 941 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 368 trường hợp vi phạm tốc độ.

Theo đó, tình hình tai nạn tại giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chuyển biến rõ rệt, tai nạn giảm sâu trên ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.

NGUYỄN DO