10 người được Chủ tịch nước ân giảm án tử hình

Ngày 30-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án, trong đó có hai bị án là người nước ngoài.

Quyết định trên được ký căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, theo đề nghị của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9).

Trước đó, hôm 12-8, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án, trong đó có hai bị án là người nước ngoài.

Ân giảm án tử hình là thẩm quyền của Chủ tịch nước giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù chung thân theo quy định của pháp luật, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho những người này khả năng ăn năn hối cải, cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội.

Ngoài ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước còn có thẩm quyền quyết định đặc xá – hình thức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Dự kiến ngày 1-9 tới đây, các cơ quan chức năng sẽ triển khai quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Tại phiên họp của Hội đồng Tư vấn đặc xá diễn ra cách đây một tuần, thông tin cho biết các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá và các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá thuộc các bộ, ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định gần 3.000 hồ sơ đề nghị đặc xá cho phạm nhân của các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thuộc Bộ Công an và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.