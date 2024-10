150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đêm giúp nhân dân trong bão số 3 04/10/2024 19:15

Chiều 4-10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nêu rõ, quý III và 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Đ.T

Trong quý III-2024, Công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tập trung nắm tình hình, báo cáo, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia Việt Nam…

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã điều tra, khám phá 10.850 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý hơn 21.500 đối tượng. Triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; phát hiện, bắt giữ 7.157 vụ, 12.484 đối tượng, thu giữ hơn 220kg heroin, gần 1.000kg và hơn 1.000.000 viên ma túy tổng hợp, 473kg cần sa.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận tại các phiên họp thứ 25, 26 của Ban Chỉ đạo. Phát hiện 253 vụ, 562 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 768 vụ, 1.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Phát hiện, xử lý 156 vụ, 202 cá nhân phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Bộ Công an cũng tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai tháng Cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; xử lý hơn 1 triệu vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 1.870 tỉ đồng, tạm giữ hơn 321.000 phương tiện. Tổ chức đấu giá hơn 10.700 biển số xe với tổng số tiền hơn 833 tỉ đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn thoát nạn và cứu được gần 5.000 người trong các đám cháy và các vụ tai nạn, sự cố; tìm kiếm 279 thi thể người bị nạn trong các đám cháy, các vụ tai nạn, sự cố.

Công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần xuyên suốt: “Cứu dân là ưu tiên cao nhất”. Riêng trong ứng phó với bão số 3 và mưa lũ, lực lượng Công an đã huy động hơn 150 nghìn lượt cán bộ chiến sỹ, hơn 45.000 đơn vị sản phẩm, phương tiện, vật tư, thiết bị, tổ chức hơn 20 đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại để hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 3 cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, thiệt mạng, hàng chục công an bị thương để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân...