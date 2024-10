Cơ quan điều tra chỉ ra nguyên nhân hàng loạt người 'nhúng chàm' vụ chuyến bay giải cứu 04/10/2024 14:11

(PLO)- Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết sẽ có văn bản kiến nghị chấn chỉnh và xử lý các cá nhân có dấu hiệu sai phạm nhưng không đến mức xử lý hình sự.

Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 17 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm.

Phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 1. Ảnh: CTV

Một bị can nộp lại 8 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT; một số bị can có nhiều thành tích trong quá trình công tác; nhiều bị can tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Người nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nhiều nhất là bị can Vũ Hồng Quang (cựu phó phòng vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) nộp 8 tỉ đồng.

Ông Quang có hành vi đưa hối lộ 7,4 tỉ đồng để xin cấp phép chuyến bay đơn lẻ, hưởng lợi số tiền gần 20 tỉ đồng. Ở vụ án giai đoạn 1, ông Quang bị xét xử về tội nhận hối lộ số tiền 1,9 tỉ đồng và nhận mức án 4 năm tù.

Bị can Vũ Hoàng Dũng (lao động tự do) chuyển 2,3 tỉ đồng cho Vũ Hồng Quang đưa hối lộ cho Phạm Trung Kiên để có được văn bản chấp thuận cho 236 công dân về nước, hưởng lợi 2,8 tỉ đồng. Ông Dũng đã tự nguyện nộp số tiền 2,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Trần Thanh Nhã (lao động tự do) có hành vi đưa hối lộ 7,3 tỉ đồng để tác động, nhờ Phạm Trung Kiên giúp có được văn bản chấp thuận cho 461 công dân được về nước trên các chuyến bay đơn lẻ, hưởng lợi 8,2 tỉ đồng. Bà Nhã đã tự nguyện nộp 2,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Nguyễn Mạnh Cương, cựu trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần thương mại hàng không Vietjet, tự nguyện nộp hơn 2 tỉ đồng.

Bị can Trần Tùng, cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị truy tố về tội nhận hối lộ số tiền 4,4 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với hành vi trục lợi số tiền 3,2 tỉ đồng. Ông Tùng đã nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nguyên Phó GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Văn đã nhận hối lộ số tiền 450 triệu đồng và nộp lại toàn bộ số tiền này.

Một số bị can nhận hối lộ như Lê Ngọc Tường, cựu phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, đã nộp lại toàn bộ số tiền 400 triệu đồng đã nhận; Nguyễn Mạnh Trường, nguyên chuyên viên Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, đã nộp lại 244 triệu đồng đã nhận...

Vì động cơ vụ lợi

Đánh giá về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho rằng các bị can đã lợi dụng hoàn cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ. Các công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài có nhu cầu về nước rất lớn nhưng thực tiễn chưa có quy trình, quy định cụ thể giải quyết.

Do đó, một số bị can là cán bộ ở các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan vì động cơ vụ lợi, thiếu gương mẫu, rèn luyện, suy thoái về đạo đức, lối sống đã yêu cầu, thỏa thuận, nhận hối lộ trong việc đề xuất, phê duyệt chấp thuận chủ trương cách ly cho công dân về nước hoặc trục lợi thông qua quá trình làm thủ tục, xin cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận cho công dân về nước.

Ngoài ra, có bị can lợi dụng vị trí công tác, đã hướng dẫn, xúi giục, che giấu hành vi phạm tội của bị can khác, gây cản trở quá trình điều tra vụ án.

Từ đó, CQĐT kiến nghị khi Đảng và Nhà nước cho chủ trương, chính sách và giao Chính phủ thực hiện, Chính phủ cần có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ, có quy trình, quy định cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện; các Bộ, ngành, địa phương khi được giao nhiệm vụ, cần ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai cụ thể, công khai để tổ chức thực hiện.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an sẽ có văn bản kiến nghị đến Cơ quan, tổ chức chấn chỉnh, xử lý đối với các cá nhân có liên quan có dấu hiệu sai phạm nhưng không đến mức xử lý hình sự.