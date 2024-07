16 lô đất trị giá 51,9 tỷ đồng giao không đúng quy định tại TP Phan Thiết 23/07/2024 15:11

Chiều 23-7, tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm 2024 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức; đại diện Công an tỉnh đã trả lời câu hỏi của PLO về vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án đường Lê Duẩn, TP Phan Thiết mà Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa vào diện theo dõi.

Một góc đường Lê Duẩn, TP Phan Thiết. Ảnh PN.

Theo Công an Bình Thuận, ngày 12-7-2019, Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với UBND TP Phan Thiết, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP Phan Thiết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Phan Thiết và các cơ quan có liên quan trong thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án đường Lê Duẩn, TP Phan Thiết.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19-5-2021, UBND tỉnh có Công văn yêu cầu Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật đối với việc giao 16 lô đất/12 trường hợp không thể khắc phục được (đã xây nhà ở 11 lô, đã chuyển nhượng 5 lô) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngày 28-7-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra yêu cầu định giá tài sản định giá theo giá thị trường tại thời điểm UBND TP Phan Thiết ký quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất và tại thời điểm tháng 7-2021 và giá trị quyền sử dụng đất của 16 lô đất ở.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh PN.

Đến tháng 11-2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh xác định: Giá trị quyền sử dụng đất của 16 lô đất ở xác định theo giá thị trường tại thời điểm UBND TP Phan Thiết ký quyết định giao đất là hơn 38,3 tỷ đồng; Giá trị quyền sử dụng đất của 16 lô đất ở xác định theo giá thị trường tại thời điểm tháng 7-2021 là 51,9 tỷ đồng đồng.

Căn cứ kết quả định giá và các tài liệu có trong hồ sơ, ngày 20-12-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 71/CSKT-Đ4 về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 230 BLHS xảy ra tại dự án đường Lê Duẩn, TP Phan Thiết.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện trưng cầu giám định 3 lần (2 lần đối với giám định viên của Sở TN&MT và 1 lần đối với giám định viên của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Bộ TN&MT) và cả 3 lần trưng cầu đã có kết luận giám định.

“Ngày 19-6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp đề nghị Tổ chức giám định tư pháp của Cục Quy hoạch & Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ TN&MT bổ sung nội dung Kết luận giám định (Kết luận giám định số 14/KLGĐ-QHPTTNĐ ngày 22-12-2023) và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để có căn cứ xử lý vụ án (khởi tố hoặc không khởi tố bị can) theo quy định”, đại diện Công an Bình Thuận cho biết.

Ông Trần Nguyên Lộc, Giám đốc Sở TN&MT trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh PN.

Dự án đại lộ Lê Duẩn, TP Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết với chiều dài toàn tuyến hơn 2,9 km, có điểm đầu là ga Phan Thiết, điểm cuối là vòng xoay tượng đài Chiến Thắng nối với đường Trần Hưng Đạo.

Để thực hiện dự án đường Lê Duẩn, chính quyền đã thu hồi 46.495 m2 đất của nhiều hộ dân và một số cơ quan, đơn vị. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT Bình Thuận đã bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đã có dấu hiệu sai phạm trong việc bồi thường, tái định cư. Một số hộ bị thu hồi diện tích nhỏ nhưng lại được bố trí những khu đất tái định cư ở vị trí đắc địa, thậm chí không đủ điều kiện cũng được giao đất tái định cư.

Cơ quan điều tra xác định có nhiều lô đất được xét duyệt, giao đất không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó có 2 trường hợp được giao đến 2 lô đất.

Các lô đất này đều nằm ở các vị trí đắc địa ở TP Phan Thiết như khu dân cư Hùng Vương 2A, đường Võ Văn Kiệt, khu dân cư Bắc Xuân An…