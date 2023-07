2 anh em thiệt mạng tưởng tai nạn giao thông nhưng là án mạng

(PLO)- Công an xác định vụ hai anh em ruột thiệt mạng ở huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng vào tháng trước không phải tai nạn giao thông mà là án giết người.

Chiều 26-7, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên vừa khởi tố vụ án giết người, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Quảng Thanh (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hơn một tháng trước.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 19-6, hai thanh thiếu niên đi xe máy trên đường liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương, thuộc địa phận thôn 1 xã Quảng Thanh thì lao vào cây phượng ven đường, tử vong.

Hai nạn nhân sau đó được xác định là anh em ruột, gồm P.V.T. (16 tuổi), và P.V.T. (15 tuổi), cùng trú tại xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên.

Lúc đầu mọi người cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông nhưng qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, công an huyện Thuỷ Nguyên phát hiện nhiều tình tiết bất thường như gần hiện trường có nhiều hung khí (giáo nhọn, dao bầu, ống tuýp sắt).

Qua khám nghiệm tử thi, trên người hai nạn nhân bị đa chấn thương (vỡ hộp sọ; gãy tay, chân; gãy xương bả vai).

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu điều tra, xác định đây là vụ án mạng thay vì tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm việc với một số người nghi liên quan đến vụ án.

Qua lời khai ban đầu, xác định hai nạn nhân bị nhóm thanh niên mang hung khí truy sát trên đường đi làm về. Nhóm người sau khi gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan đến vụ án.

ANH VŨ