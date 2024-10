2 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Bến Tre bị bắt 04/10/2024 09:42

Ngày 4-10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri phối hợp với VKSND huyện Ba Tri, các cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Văn Lượng để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Chí Khải để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an cũng khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can trên.

Hai bị can đều là viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐH

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri xác định Nguyễn Chí Khải và Đào Văn Lượng đã có hành vi sai phạm trong quá trình đo đạc, nghiệm thu sản phẩm đo đạc, sửa đối với thửa đất số 236, tờ bản đồ số 01 thuộc xã An Thủy (nay là Thị trấn Tiệm Tôm), huyện Ba Tri, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền gần 1 tỉ đồng.

Trước đó, hồi tháng 6-2024, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri.

Đến ngày 1-10, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.