2 cơ sở thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động trái phép ở trung tâm TP.HCM 26/04/2024 17:47

Ngày 26-4, Sở Y tế TP.HCM thông tin vừa kiểm tra, xử lý hai cơ sở thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động trái phép ngay trung tâm quận 1.

Thứ nhất là cơ sở kinh doanh có biển hiệu “Thẩm mỹ quốc tế Lucy” (số 44 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM).

Cơ sở này trước đó đã bị Thanh tra Sở xử phạt (tháng 2-2024), nhưng vẫn ngang nhiên cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép ngay trung tâm quận 1 khi chưa hết thời hạn đình chỉ hoạt động.

Cơ sở này được Sở KH&ĐT cấp phép, đăng ký loại hình kinh doanh chủ yếu là chăm sóc da, điều trị các vấn đề về da, trị mụn, nám tàn nhang, dịch vụ tắm trắng, dịch vụ xăm, phun, thêu trên da; chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, cơ sở vẫn tiếp nhận, thực hiện các dịch vụ tiêm filler, botox, meso cho khách hàng và đăng tải nội dung quảng cáo các khóa đào tạo tiêm Filler – Botox – Tan mỡ trên trang thông tin điện tử http://www.lucyspa.vn.

Thẩm mỹ quốc tế Lucy ngang nhiên hoạt động trái phép khi vẫn trong thời hạn đình chỉ hoạt động. Ảnh: SYT

Ngày 6-2, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy do ông THLH làm giám đốc. Lý do: vi phạm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép.

Thanh tra sở đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của công ty thời hạn 4,5 tháng; xử phạt vi phạm hành chính đối với nhân viên TVTK vì không có chứng chỉ hành nghề.

Ngày 25-4, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy. Đoàn kiểm tra ghi nhận có nhiều trang thiết bị, vật tư y tế (kim tiêm, dịch truyền, chỉ phẫu thuật) và các sản phẩm thuốc, filler, botox nhưng chưa cung cấp hóa đơn, chứng từ nguồn gốc các sản phẩm trên nên đã niêm phong. Đoàn kiểm tra niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Đoàn phát hiện các phiếu thông tin khách hàng có thực hiện dịch vụ meso, dữ liệu thông tin về khách hàng đã thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở (tiêm mông, tiêm cằm, rãnh má, xóa nhăn mắt, tiêm meso,..).

“LN ABKOREA” ngang nhiên hoạt động trái phép ngay trung tâm quận 1. Ảnh: SYT

Cũng trong ngày 25-4, Thanh tra Sở y tế kiểm tra tại địa chỉ 9/12 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1 (theo thông tin từ trang thông tin điện tử http://www.lucyspa.vn).

Đoàn ghi nhận địa chỉ này trước đây là địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh Phunglucyspa do bà VTP làm chủ hộ kinh doanh dịch vụ chăm sóc da mặt. Tại đây có treo biển hiệu “LN ABKOREA”, đại diện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện nhân viên NTH đang thực hiện tư vấn dịch vụ “cắt cánh” (trẻ hóa, se khít máy, làm hồng) cho khách hàng. Thanh tra sở còn phát hiện một cuốn sổ tay ghi thông tin khách hàng từ đầu tháng 4-2024 thực hiện các dịch vụ “triệt lông, cắt môi bé, làm hồng cậu bé, hồng bi”,….

Thời điểm kiểm tra tại tầng 1, cở sở có phòng chăm sóc da trang bị 3 giường và máy triệt lông (laser).

Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu hai cơ sở trên ngưng ngay hoạt động trái phép trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo không đúng quy định.

Cùng với đó, mời người đại diện theo pháp luật của hai cơ sở và các cá nhân có liên quan đến tiếp tục làm việc, xác minh và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép và quảng cáo không đúng quy định.

Sở Y tế cho biết sẽ có văn bản gửi đến UBND quận 1 chỉ đạo Phòng Y tế và UBND phường giám sát chặt các cơ sở hoạt động trái phép trên địa bàn đã bị phát hiện và xử phạt nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn cho người dân.

Sở Y tế đề nghị UBND quận 1 tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế vốn có nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tính mạng người dân.