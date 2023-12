2 Giám đốc sở tại Bình Phước có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Ngày 7-12, HĐND tỉnh Bình Phước đã khai mạc kỳ họp thứ 12 (khóa X) và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Giám đốc Sở Xây dựng và Sở GTVT có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Theo kết quả bỏ phiếu, người có phiếu bầu tín nhiệm cao gồm: bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh…

Những người có nhiều phiếu bầu tín nhiệm thấp gồm: ông Võ Tất Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Sở GTVT và ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Bình Phước lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Bình Phước bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: LA

Năm 2023, Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 ước tăng 8,34% và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, mức tăng trưởng sản xuất lĩnh vực nông nghiệp đạt 10,25%, cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 93,94 triệu đồng/năm, tăng 11% so với năm 2022…

Kỳ họp thứ 12, các đại biểu sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã khai mạc kỳ họp thứ 13 (khóa X), kỳ họp diễn ra hai ngày 7 và 8-12.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: LA

Xuất, nhập khẩu tại Bình Dương giảm

Báo cáo tại kỳ họp ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023 gặp nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương từng bước phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan, cơ bản đạt mục tiêu đã đề ra.

Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 5,97%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Bình Dương ước thực hiện 164.300 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022.

Công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước cơ bản bảo đảm dự toán, tổng thu Ngân sách Nhà nước, đạt gần 73.300 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh: LA

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp quy mô sản xuất. Một số doanh nghiệp còn phải ngừng sản xuất kinh doanh.

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỉ USD (giảm 7,3% so với năm 2022), Kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 USD (giảm 7% giảm 2,7 %). Bên cạnh đó, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng giảm so với năm 2022.

Năm 2024, UBND tỉnh Bình Dương xác định 36 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8-8,3% so với năm 2023.

Năm 2023 Bình Dương ghi dấu ấn với nhiều sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 và được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là Cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu năm 2023 (Top 1 - ICF 2023).

