Sáng 25-12, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông thương tâm trên địa bàn xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm ba nữ sinh thương vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 24-12, ba nữ sinh chở nhau đi chơi Noel trên xe máy, khi xe đi qua địa phận xã Diễn Lợi thì không may bị tai nạn giao thông trên con đường liên xã, cạnh con sông.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn

Lãnh đạo UBND xã Diễn Lợi cho biết thêm, trong đêm 24-12, người dân phát hiện vụ tai nạn một xe máy ngã nằm bên đường cùng một học sinh bị thương nên đã đưa đến trạm y tế cấp cứu. Nữ sinh này khai báo còn có hai bạn đi cùng.

Hai nữ sinh CTT và DTMT (đang là học sinh THCS) được xác định bị rơi xuống sông. Ngay lập tức, chính quyền địa phương, công an và người dân đã tổ chức tìm kiếm trên sông nhưng khi đưa được hai nữ sinh lên bờ thì cả hai đã tử vong.

Cả ba em nêu trên cùng trú xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu). Nạn nhân bị thương nặng là em NK (14 tuổi, học lớp 9) đã được chuyển đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Hai em bị tử vong, sau khi công an làm các thủ tục cần thiết, người thân đã đến nhận, đưa thi thể về nhà để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

