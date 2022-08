2 tháng, CSGT Bình Thuận tước giấy phép lái xe 250 tài xế

Từ 20-6, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT cùng Công an các địa phương trong cả nước đồng loạt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện chở quá khổ, quá tải tham gia giao thông, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đến nay, sau hai tháng triển khai cao điểm, tại tỉnh Bình Thuận, tình trạng xe quá khổ, quá tải đã được kéo giảm, từng bước đi vào ổn định, góp phần trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Một trong những “điểm nóng” xe quá khổ, quá tải là con đường nhựa thuộc thôn Triền, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Con đường này đi qua khu vực đầu nguồn hàng, các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải, xe ben vận chuyển hàng hóa lưu thông.

“Nếu trước đây, tình trạng phương tiện chở quá tải, quá khổ chạy với tốc độ cao diễn ra phức tạp thì nay đã dần đi vào ổn định hơn, người dân có nhà ven đường cũng yên tâm hơn” - một người dân ở xã Hàm Đức cho biết.

Đặc biệt trên quốc lộ 1A – tuyến đường bộ huyết mạch đi qua tỉnh Bình Thuận dài nhất nước (178,5 km) hiện nay cũng giảm hẳn lưu lượng xe ben, xe tải hoạt động. Phần lớn các tài xế đã nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chủ động chở đúng tải trọng cho phép.

Trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn Bình Thuận như quốc lộ 55, quốc lộ 28, 28B cũng có chuyển biến tích cực, xe quá tải không còn lộng hành như trước.

Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, chỉ trong hai tháng, CSGT toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.000 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 7.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện và xử lý trên 7.600 trường hợp vi phạm.

Riêng các hành vi chở quá tải, quá khổ là 350 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 250 trường hợp, phạt hành chính 3 tỉ 270 triệu đồng…

Trung tá Võ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội trưởng Đội Tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay trong các tháng cao điểm đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông cho các chủ phương tiện và tài xế. Nhờ đó, ý thức chấp hành của các tài xế được nâng lên rõ rệt.

Được biết, cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được thực hiện trong ba tháng, từ 20-6 đến 20-9.