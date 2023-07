2 thanh niên chặn đường, dí dao cướp xe lúc đêm khuya

(PLO)- Công an quận Tân Phú phối hợp với Đội 3, Phòng CSHS Công an TP.HCM truy bắt nhanh chóng được hai thanh niên cướp tài sản.

Ngày 4-7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ, xử lý với Triệu Hải (20 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi), Âu Văn Mảnh (27 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cướp tài sản ở phường Tân Thới Hòa.

Theo điều tra ban đầu, 23 giờ 20 ngày 13-6, chị NKT (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy đến trước số 90/10 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa thì bị hai thanh niên chặn lại.

Hai người này đe dọa, dùng dao khống chế, buộc chị đưa tiền. Lúc này, chị T bỏ chạy và truy hô nên kẻ cướp đã lấy xe máy tẩu thoát ra hướng đường Lương Thế Vinh.

Nhận tin báo, Đội CSHS Công an quận Tân Phú có mặt tại hiện trường, thu thập chứng và truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19-6, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Đội 3, Phòng CSHS Công an TP bắt giữ được Hải và Mảnh.

Sau đó, công an tiếp tục truy xét, bắt giữ Phong. Nhóm này khai nhận Mảnh đã cho Hải mượn xe máy để cùng với Phong cướp tài sản.

Ngày 3-7, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, đã trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội CSHS, Công an quận Tân Phú và Đội 3 Phòng CSHS Công an TP vì điều tra, khám phá vụ án cướp tài sản trên địa bàn trong thời gian ngắn.

NGUYỄN TÂN