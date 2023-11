2 vợ chồng yêu cầu bồi thường oan hơn 28 tỉ đồng

Chiều 10-10, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi thương lượng bồi thường về tài sản, tinh thần và các thiệt hại khác cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (60 tuổi, ngụ xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) và bà Nguyễn Thị Thưởng (61 tuổi) do bị kết án oan.

Hai vợ chồng bà Thưởng bị TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt mỗi người 24 tháng tù, riêng ông Võ còn bị bắt tạm giam.

Cơ quan tố tụng thỏa thuận bồi thường oan sai. Ảnh: TT

Nhận tổng mức án 48 tháng tù oan

Năm 2008, vợ chồng ông Thưởng bà Võ có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hai người dân ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức 400m2, với giá 100 triệu đồng.

Đến năm 2016, hai người này yêu cầu vợ chồng ông đến UBND xã để làm thủ tục sang tên diện tích đất trên cho ông Nguyễn Văn C vì hai người này trước đó đã chuyển nhượng diện tích đất này lại cho ông C.

Vợ chồng ông Võ không đồng ý vì cho rằng không biết ông C và không đến UBND xã làm thủ tục. Do đó, hai người này đã làm đơn khởi kiện bằng một vụ án dân sự tại TAND huyện Tuy Đức.

Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, tòa này thấy ông Võ, bà Thưởng có dấu hiệu hình sự nên đã đình chỉ vụ án dân sự, đề nghị khởi tố vụ án.

Ngày 11-4-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ và bà Thưởng về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ. Các quyết định liên quan được VKSND cùng cấp phê chuẩn và ban hành cáo trạng truy tố.

Tháng 10-2018, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng mỗi người 24 tháng tù nhưng cho bà Thưởng được hưởng án treo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả hai kháng cáo kêu oan. Ngày 4-1-2019, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Do hết thời gian điều tra, nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội, đến ngày 21-9-2019, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ban hành các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ và bà Thưởng.

Tháng 6-2020, TAND huyện Tuy Đức tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nhiều lần thương lượng chưa thành

Ngày 6-6, hai vợ chồng bị kết án oan sai có văn bản yêu cầu bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với tổng số tiền gần 31 tỉ đồng.

Hai tháng sau, TAND huyện Tuy Đức không chấp nhận định giá tài sản và bồi thường theo yêu của ông Võ. Đồng thời, có văn bản đề xuất chỉ chấp nhận bồi thường cho vợ chồng ông Võ tiền thuê người làm thay trong thời gian bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú là 63 triệu đồng/người. Tổng số tiền được đề xuất bồi thường là 270 triệu đồng.

Lần thỏa thuận hôm 10-10. Ảnh: TT

Ngày 10-10, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi thương lượng bồi thường cho vợ chồng ông Võ. Tại đây, ông Võ cho biết kể từ khi bị bắt giam oan đến nay đã bước sang năm thứ sáu nên đề nghị giải quyết dứt khoát.

Tại buổi thương lượng, ông Võ đã phản bác nhiều nội dung trong báo cáo xác minh thiệt hại ngày 28-8 của TAND huyện Tuy Đức.

Ông Võ cho rằng việc tòa không chấp nhận định giá tài sản và bồi thường là vi phạm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bởi lẽ, thiệt hại về tài sản của gia đình ông từ việc vợ chồng bị oan, bị bắt giam là một thực tế rõ ràng, được thể hiện qua Biên bản xác minh ngày 7-10-2020 do TAND huyện Tuy Đức lập.

Bên cạnh đó, ông Võ cho rằng việc đưa ra mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do bị oan sai không dựa vào điều luật của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà áp dụng Bộ luật Dân sự để tính mức bồi thường không quá 10 tháng lương cơ sở là một nhầm lẫn tai hại, gây thiệt hại nghiêm trọng cho vợ chồng ông.

Tại buổi làm việc này, vợ chồng ông Võ đã giảm số tiền yêu cầu bồi thường xuống còn tổng cộng hơn 28,6 tỉ đồng.

Tại lần thương lượng diễn ra vào ngày hôm nay (10-11), đại diện cho người bị kết án oan tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng huyện Tuy Đức bồi thường hơn 28 tỉ đồng.

Sau quá trình làm việc, đại diện TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường gần 400 triệu đồng cho vợ chồng ông Võ. Do đó, việc thương lượng giải quyết bồi thường này tiếp tục không thành.

Trao đổi với PV, ông Võ cho biết, gia đình có khoảng 6ha đất ở huyện Tuy Đức. Trên diện tích này, họ trồng đủ loại cây như: Cà phê, gỗ sưa đỏ, hồ tiêu, xoài, sầu riêng…, các loại cây cảnh và nhiều tài sản khác.

Thời gian bị kết án oan, cây cối gần như bị chết hoặc kém phát triển như: 2.000 gốc cà phê bị chết, thiệt hại bốn tỷ đồng. Có 4.600 cây gỗ sưa đỏ (8 năm tuổi) bị chết, không thể hồi phục, trong đó có hóa đơn chứng từ 4.000 cây với giá 5 triệu đồng/cây; 600 cây ươm trồng, thiệt hại gần 21 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cây trồng khác có giá trị bị chết như: Hồ tiêu 1000 trụ; 300 các loại cây (xoài, sầu riêng, bơ, bưởi, mận, cam, quýt); 550 cây mắc ca bị chết và mất trộm…

"Tôi bị tạm giam. Sau đó, cả hai vợ chồng cùng chịu án oan ức. Dù chúng tôi đã nhiều lần kêu oan. Vì vậy, chúng tôi ngoài việc bị tổn thương về tinh thần, còn tốn nhiều chi phí thuê luật sư đi lại, bào chữa, con cái phải tạm nghỉ công việc. Với mức bồi thường này của TAND huyện Tuy Đức, thì không thể đi đến tiếng nói chung được" - ông Nguyễn Văn Võ cho hay.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật Liên quan đến gây ra vụ oan trên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông kỷ luật cảnh cáo Thượng tá Dương Thanh Quế, nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Nông), nguyên Trưởng Công an huyện Tuy Đức. Năm 2020, TAND tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hồng Chương; ông này thôi giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Tuy Đức và đã bị điều chuyển công tác đến đơn vị khác. Ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức bị cảnh cáo và bố trí công tác khác.

VŨ LONG