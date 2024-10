200 tỉ phú sẽ đến vịnh Hạ Long bằng du thuyền

Từ ngày 13 đến 19-1-2025, tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sẽ diễn ra lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu. Hơn 80.000 người gồm các chính trị gia, nhà quản lý địa phương, nghệ sĩ, nhà hoạt động môi trường, doanh nhân và đông đảo cộng đồng sẽ tham dự sự kiện này.

Đáng chú ý, trong đó có 200 tỉ phú châu Âu và nhiều tỉ phú sẽ đến Hạ Long bằng siêu du thuyền.

Nghệ thuật vì khí hậu là chương trình thường niên do Arsuprema, một tổ chức nghệ thuật của Pháp, tổ chức. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết dự án là sự kết hợp nghệ thuật và trách nhiệm với môi trường để nâng cao nhận thức bảo vệ hành tinh, phù hợp với các thách thức hiện nay.

Di sản thế giới vịnh Hạ Long được chọn tổ chức lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu nhờ địa điểm đặc biệt, mang tính biểu tượng cao. Nơi đây không chỉ có cảnh quan ngoạn mục mà còn có hệ sinh thái đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và tác động từ con người.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, sau khi chịu ảnh hưởng của bão Yagi, hầu hết các hoạt động du lịch trên vịnh đã trở lại bình thường. Hiện mỗi ngày có khoảng 4.000-6.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long, trong đó 90% là khách quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố Hạ Long đã đón 9,2 triệu lượt khách (tăng 33% so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ). Tổng thu du lịch đạt ước đạt khoảng 20.300 tỉ đồng (tăng 34% so cùng kỳ năm 2023).