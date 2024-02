23g30 đêm nay, Hà Nội sẽ trình diễn 2.024 máy bay không người lái

UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có thông báo về lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái với chủ đề mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23h30’ ngày 9-2-2024 (tức đêm giao thừa 30-12 Tết Giáp Thìn) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội. Toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi – Trích Sài là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng.

“Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo nhất với những câu chuyện, hình ảnh đẹp về hình tượng Rồng trong văn hóa người Việt và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội sẽ trình diễn 2.024 máy bay không người lái vào 23g30 đêm nay



Qua đó quảng bá hình ảnh của Thủ đô tới đông đảo nhân dân và du khách quốc tế nhằm thu hút và phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021- 2025.

UBND quận Tây Hồ cho hay, “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là màn trình diễn drones với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

Dự kiến lễ hội hứa hẹn sẽ là màn siêu trình diễn hoành tráng, chưa từng có dành cho người dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Lễ hội trình diễn 2.024 drones sẽ kéo dài 15 phút, ngay sau đó là hoạt động bắn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới kéo dài từ 0h00’ - 0h15’ ngày 10-2-2024 (tức rạng sáng mùng 1-1 Tết Giáp Thìn).

UBND quận Tây Hồ cho biết, để đảm bảo chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” diễn ra thông suốt theo kế hoạch, thuận tiện phục vụ nhân dân trong Đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Ban tổ chức Chương trình bố trí 15 điểm trông giữ phương tiện ô tô, xe máy, trong đó:

3 điểm trông giữ phương tiện của Ban Tổ chức, tình nguyện viên, khách VIP tham dự, khách của đơn vị tài trợ) gồm: Trường Tiểu học Chu Văn An (khu vực dành cho Ban tổ chức và tình nguyện viên hỗ trợ); Trước sảnh nhà khách Bộ Quốc phòng (khu vực dành cho khách VIP tham dự chương trình); Cạnh nhà khách Bộ Quốc phòng (khu vực dành cho khách mời của đơn vị tài trợ).

12 điểm trông giữ phương tiện của người dân gồm: Dưới gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám; Nhánh C, nhánh D Tam Đa; Khu vực ngõ 152 Thụy Khuê; Trường Tiểu học Chu Văn An A; Ngõ 128 Thụy Khuê; Vườn hoa Lý Tự Trọng; Trường THPT Chu Văn An;

Đối diện Bệnh viện Thu Cúc; Trong sân trường THCS Đông Thái hoặc cuối phố Võng Thị (Cạnh chùa Tĩnh Lâu); Cuối ngõ 45 Võng Thị (Cạnh đình Vòng Thị); Ngõ 282 Lạc Long Quân; Tuyến đường Văn Cao và trong sân Quần ngựa.



Ban tổ chức khuyến cáo các hộ dân tại khu Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Văn Cao trong thời gian diễn ra lễ hội nên đóng cửa ra vào, không tập trung đông người ở lan can, ban công.

Đối với người dân đến xem lễ hội, ban tổ chức khuyến cáo không sử dụng các thiết bị bay không người lái; không sử dụng, thả bóng bay; không sử dụng các đồ, vật, dụng cụ dễ gây cháy nổ; không đứng gần lan can hồ;

Đặc biệt là không chen lấn, xô đẩy; di chuyển theo hướng dẫn, chỉ dẫn của các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường…

Trọng Phú