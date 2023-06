26 người 'dính' ma tuý trong quán bar New Dahlia ở Lâm Đồng

(PLO)- Bar New Dahlia ở huyện Đức Trọng vừa mở chưa được 1 tháng công an đã phát hiện hàng chục người tổ chức, sử dụng ma tuý.

Ngày 26-6, xác nhận với PLO, đạo công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa kiểm tra quán bar New Dahlia, phát hiện 26 người dương tính với ma tuý.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 26-6, Đại tá Trương Minh Đương đã chỉ đạo Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Trưởng Công an huyện Đức Trọng trực tiếp chỉ huy các lực lượng đột kích vào quán Bar New Dahlia ở số 157 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Tại thời điểm kiểm tra, quán Bar này đang có 96 khách và 40 nhân viên phục vụ.

Kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 26 khách gồm 22 nam và 4 nữ dương tính với ma tuý.

Tiếp tục kiểm tra tại bàn số Vip 11, công an phát hiện Nguyễn Quốc Toàn (35 tuổi); Nguyễn Đức Long (28 tuổi); Trương Công Giáp (29 tuổi); Bùi Xuân Tiến (28 tuổi, cùng ngụ huyện Lâm Hà) và Huỳnh Vy (23 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) có hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Khai với công an, cả năm người này cho biết sau khi nhậu tại thị trấn Nam Ban thì cả nhóm rủ nhau quán Dahlia chơi.

Tại đây, Toàn rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy Ketamine để sử dụng.

Toàn liên hệ với tiếp viên Vy tại quán hỏi mua ma túy, Vy đồng ý và hỏi mua ma túy giúp nhóm Toàn. Vy liên hệ và được báo giá 3,5 triệu đồng, 500.00p đồng tiền xe đưa ma túy từ Đà Lạt xuống.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa những người dương tính và 5 người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng toàn bộ đồ vật, tài liệu bị thu giữ về trụ sở công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng cho biết, quán Bar New Dahlia vừa mới mở nhưng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma tuý nên công an huyện đã lên kế hoạch trinh sát, nắm tình hình và phối hợp với phòng chuyên môn của công an tỉnh sớm triệt xoá.

VÕ TÙNG