29 xã đang có nguy cơ rất cao sạt lở, đặc biệt tại xã Đa Huoai ở Lâm Đồng

(PLO)- Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

8 giờ 30 phút sáng nay, 9-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy tại nhiều xã thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở là do trong 24 giờ qua, các khu vực này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-160 mm, tuỳ khu vực.

Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, xã Đạ Oai (huyện Đa Huoai, Lâm Đồng) sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Đối với các tỉnh miền núi phía bắc, Yên Bái có 16 điểm nguy cơ rất cao sạt lở và lũ quét. Các điểm này gồm Thị trấn Yên Thế, xã Động Quan, xã Liễu Đô, xã Minh Tiến, xã Minh Xuân, xã Mường Lai, xã Phan Thanh, xã Phúc Lợi, xã Tân Lập, xã Trung Tâm, xã Vĩnh Lạc của huyện Lục Yên.

Huyện Văn Yên cũng có bốn điểm nguy cơ rất cao sạt lở, lũ quét gồm: xã Đông An, Đông Cuông, Quang Minh, Tân Hợp.

Tỉnh Hà Giang có năm điểm nguy cơ rất cao, gồm các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Đồng Yên, Kim Ngọc, Thông Nguyên. Tỉnh Cao Bằng có một điểm là xã Quốc Phong của huyện Quảng Hoà.

Tỉnh Điện Biên có bốn điểm gồm xã Chung Chải, Leng Su Sìn, Nậm Vì, Huổi Só. Tỉnh Lai Châu có điểm ở xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ.

Tỉnh Hà Tĩnh có hai điểm gồm xã Sơn Lễ, Sơn Tiến của huyện Hương Sơn.

Ngày 8-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 732 yêu cầu tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.

Chiều tối 8-8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết theo dự báo, từ trưa chiều ngày 9-8, lượng mưa ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc giảm nhưng vẫn có thể xảy ra mưa và mưa rào trên diện rộng. Ngày 10 và 11-8 có khả năng còn mưa vài nơi, trời hửng nắng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài mưa liên tục, nhiều địa phương ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa bảy ngày qua phổ biến 70-150 mm nên số huyện có nguy cơ sạt lở ở các tỉnh đang ở mức cao.

Cụ thể, Sơn La có 175 xã thuộc 11 huyện với trên 940 điểm có nguy cơ sạt lở, Lai Châu có 81 xã thuộc tám huyện với trên 510 điểm có nguy cơ sạt lở, Yên Bái có 75 xã thuộc chín huyện và Bắc Cạn có 100 xã thuộc tám huyện với trên 300 điểm có nguy cơ sạt lở.

Dự báo trong khoảng 20 ngày cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ vẫn nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với một, hai đợt nắng nóng.

12 người chết, 2 người mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi Bắc bộ, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 đến 8-8 đã làm 11 người chết. Trong đó, Lai Châu bốn người, Sơn La một người, Yên Bái ba người, Lào Cai một người, Hà Giang một người, Thái Nguyên một người. Ngoài ra, có hai người mất tích tại Lai Châu và Lào Cai; năm người bị thương ở Lai Châu và Cao Bằng. Mưa lũ, sạt lở làm 58 nhà sập, 512 nhà bị hư hại; 725 ha lúa, hoa màu và 19 ha diện tích nuôi thuỷ sản bị thiệt hại; 25 công trình thuỷ lợi, nước sạch, kè; 18 điểm trường học bị sạt lở, hư hỏng. Sạt lở 224 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70. Về sự cố hồ thải của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời (xã Tả Phời, TP Lào Cai), sáng 8-8, hồ thải của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời bị vỡ gây ngập úng khoảng 40 hộ dân. Đến 16 giờ cùng ngày, nước cơ bản đã rút hết. Hiện các hộ dân bị ngập nước đã được bố trí ở tạm tại trường tiểu học Tả Phời, xã Tả Phời. Tại tỉnh Đắk Nông, mưa lớn và sạt lở đất làm một người chết, 24 nhà bị hư hại, thiệt hại hàng trăm ha lúa, cây trồng, ao cá.

Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp về sụt lún, sạt lở đất (PLO)- Các đơn vị liên quan ứng trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, tính toán các phương án ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

AN HIỀN