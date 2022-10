3 cách tra cứu để biết quá trình tham gia BHXH

25/09/2022 14:00

(PLO)- Nhân câu chuyện Bộ Công an đang nghiên cứu bổ sung “nơi sinh” vào mẫu hộ chiếu mới có chip, tôi đề xuất các cơ quan hữu quan nên bám theo Luật Hộ tịch mà sửa đổi cách ghi lại tên công dân trên hộ chiếu theo hướng ghi đầy đủ "Họ, chữ đệm, tên/Surname, Middle, First name" thay vì chỉ ghi "Họ và Tên / Full name" như hiện nay.