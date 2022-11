3 ưu điểm khiến Gen Z nên sở hữu ngay thẻ MB Hi Collection

(PLO)- Không chỉ sở hữu “ngoại hình” thú vị mà “nội dung” bên trong dòng thẻ này cũng rất đặc biệt khi tích hợp công nghệ hiện đại mà ít có ngân hàng nào triển khai tại Việt Nam hiện nay.

Khách hàng thuộc Gen Z (những người sinh từ 1995-2012) hiện chiếm số lượng không nhỏ và quan trọng của hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam. Đây là nhóm khách hàng tiếp cận nhanh với công nghệ, có lối sống độc lập, đặc biệt trong nhu cầu chi tiêu hàng ngày.

Nắm bắt những nhu cầu và thị hiếu của nhóm khách hàng tiềm năng này, MB đã tiên phong tung ra bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection với thiết kế đa dạng, bắt mắt giúp khách hàng cá nhân hóa nhu cầu sử dụng, thể hiện phong cách, cá tính riêng.

Không có thông tin cá nhân trên thẻ

Có thể nói, dòng thẻ MB Hi Collection hút mắt Gen Z ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi “ngoại hình” được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, cá tính riêng, đáp ứng sở thích của từng cá nhân với 3 bộ sưu tập đa năng như: Ace, Summer và Zodiac. Khách hàng được tuỳ chọn thẻ có hình ảnh, hoa văn khác nhau phù hợp theo sở thích, phong cách của mình. Đây cũng chính là điểm nhấn được thiết kế riêng cho khách hàng của MB, tạo nên sức hút đối với nhiều bạn trẻ.

Ngoài ra, dòng thẻ MB Hi Collection không hiển thị tên và số, giúp bảo mật thông tin của khách hàng lên mức tối đa, tránh được việc bị lộ thông tin cá nhân, phù hợp với tiêu chí “riêng tư” và “an toàn” được đề cao trong thế hệ Gen Z. Khách hàng muốn kiểm tra thông tin cá nhân có thể dễ dàng truy cập App MBBank một cách thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật.

Thẻ đa năng MB 2 in 1 tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Không chỉ thu hút giới trẻ bởi “ngoại hình” bên ngoài, dòng thẻ đặc biệt của MB còn có “nội dung” bên trong rất đáng chú ý khi tích hợp tính năng thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng 1 chip. Nền tảng công nghệ này được rất ít ngân hàng tại Việt Nam phát triển, vượt trội hơn hẳn loại thẻ 2 đầu chip trong 1 thẻ. Nhờ vậy, chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất mang theo bên mình, khách hàng đã có thể thực hiện tất cả giao dịch, chuyển tiền, thanh toán, rút tiền… vô cùng tiện lợi. Thẻ cũng sử dụng đa nguồn tiền và mỗi trường hợp cụ thể sẽ ưu tiên nguồn tiền phù hợp nhất. Từ đó, việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Được cấp hạn mức tín dụng tự động

Yếu tố quan trọng nhất làm nên sức hút của dòng thẻ MB Hi Collection là hạn mức tín dụng được cấp tự động khi người dùng đạt đủ điều kiện của MB, khách hàng chi tiêu càng nhiều thì hạn mức càng cao. Tính năng này giúp các bạn trẻ Gen Z thỏa sức trải nghiệm, tận hưởng những ưu đãi của thẻ khi thanh toán.

Không cần phải chứng minh tài chính như các dòng thẻ thông thường, chủ sở hữu thẻ MB Hi collection sẽ được ngân hàng tự động cấp hạn mức tín dụng khi đạt đủ điều kiện. Nhờ đó, người dùng không còn phải đau đầu với việc làm thế nào để được cấp hạn mức, thay vào đó có thời gian tìm hiểu những chương trình ưu đãi, hoàn tiền để tối ưu tài chính khi mua sắm, ăn uống tại nhà hàng, khách sạn…

Với dòng thẻ MB Hi Collection, khách hàng được hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm online tại hơn 100 thương hiệu tích hợp sẵn trên ứng dụng MBBank; giảm 30% nhiều loại dịch vụ mua sắm hoặc ẩm thực và hoàn 10% tiền cho khách hàng đam mê du lịch, sử dụng thẻ khi đặt phòng qua Agoda tại Booking.com. Những khách hàng liên kết thẻ MB Hi Visa Collection lần đầu tiên trên ứng dụng Gojek và thực hiện giao dịch GoFood đầu tiên với tổng hóa đơn trên 50 nghìn đồng sẽ được tặng một Voucher giảm 40%, tối đa 40.000 nghìn đồng cho mỗi đơn hàng. Còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác sẽ liên tục được MB cập nhật trên website. Sở hữu ngay dòng thẻ MB Hi Collection tại: https://www.mbhicollection.vn/.

THANH LỊCH