3 viên đất 'lạ' dưới chân nhóm phụ nữ đang nhậu 07/06/2024 12:37

Công an tỉnh Lai Châu ngày 7-6 cho biết, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Than Uyên vừa bắt giữ 3 phụ nữ thường xuyên tụ tập, uống rượu say rồi góp tiền mua ma túy sử dụng.

Nhóm này có thủ đoạn qua mắt công an là dùng đất ướt bọc các gói heroin thành viên đất tròn rồi thả xuống đất.

Nhóm phụ nữ tàng trữ ma túy. Ảnh CACC

Nhóm phụ nữ này là Hoàng Thị Tển (25 tuổi), Lường Thị Ương (29 tuổi) và Lò Thị Nhóm (36 tuổi) cùng ngụ xã Khoen On.

Chiều 5-6 vừa qua, các trinh sát nắm được nhóm này hẹn nhau tụ tập mở tiệc nên đã triển khai lực lượng vây bắt. Lúc kiểm tra, công an phát hiện bốn phụ nữ, ngoài ba người trên thì còn có LTS (28 tuổi), nhưng người này không biết ba người kia tàng trữ ma túy.

Tại hiện trường, công an phát hiện 3 viên đất vo tròn do nhóm phụ nữ này thả xuống mặt đất, khi mở 3 viên đất này, bên trong có 3 gói nilon chứa chất bột màu trắng.

Ba viên đất lạ do những phụ nữ thả xuống đất. Ảnh CACC

Ba người này thừa nhận gói bột trắng được bọc bằng đất sét nói trên là heroin được mua từ tiền góp chung. Theo kết quả giám định, số heroin thu được có khối lượng là 1,87 gam.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Than Uyên đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Tển, Lường Thị Ương, Lò Thị Nhóm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.