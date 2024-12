365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3 29/12/2024 10:38

Ngày 29-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông) cùng Sở Giao thông vận tải TP tổ chức phát động đợt thi đua 365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3, đoạn qua TP.HCM.

Phát động đợt thi đua 365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn TP.HCM. Ảnh: ĐT

Phấn đấu thông xe 14,7 km đoạn qua Thủ Đức cuối năm 2025

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, dự án Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM dài 47,3 km, có tổng mức đầu tư 41.317 tỉ đồng. Dự án có 10 gói thầu xây lắp chính, trong đó bốn gói thầu khởi công 2023, sáu gói thầu khởi công 2024.

Hiện 10 gói thầu đang giai đoạn tăng tốc thi công, tập trung các hạng mục kết cấu phần dưới các cầu, bắt đầu lao lắp dầm; tập trung huy động cát để thực hiện các hạng mục xử lý đất yếu… Tính đến cuối năm 2024, sản lượng thực hiện 10 gói thầu khoảng 30% giá trị xây lắp, cơ bản đáp ứng tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông phát biểu.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động, kế hoạch của UBND TP.HCM về tổ chức triển khai đợt thi đua quyết tâm hoàn thành dự án đường Vành đai 3 TP.HCM vào tháng 6-2026, Ban Giao thông phối hợp Sở GTVT cùng các địa phương, các liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát, các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động đợt thi đua 365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM.

Gói thầu XL3 đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức đang tăng tốc thi công.

Ban Giao thông, các nhà thầu cùng thi đua 365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP, từ ngày 1-1-2025 đến 31-12-2025.

Các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát đang thực hiện 10 gói thầu xây lắp của dự án thành phần 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM ký giao ước thi đua cùng nhau đoàn kết, thi đua, sáng tạo, vượt khó thi công ba ca bốn kíp, xuyên tết, xuyên lễ, liên tục 365 ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa” của năm 2025 để hoàn thành các mục tiêu.

Nỗ lực thông xe Vành đai 3 sớm hơn

Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nói dự án Vành đai 3 có ý nghĩa rất quan trọng; lễ phát động thi đua này thể hiện sự ưu tiên từ nguồn lực, nhân lực, thiết bị. Ông Cường yêu cầu các nhà thầu, tư vấn, thiết kế, giám sát khẩn trương triển khai, rút ngắn hơn nữa về tiến độ dự án Vành đai 3.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu các đơn vị lập chi tiết tiến độ dự án, nỗ lực hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch.

Ông Cường yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục cải thiện tiến độ dự án trên công trường, tập trung ưu tiên máy móc, thiết bị, vật tư. Trên cơ sở tinh thần chung của cả nước, phấn đấu cuối năm 2025 có được 3.000 km đường cao tốc.

Trong đó, đoạn 14,7 km tuyến chính phấn đấu ngày 31-12-2025 thông xe kỹ thuật; đoạn xây lắp 1 kết nối với cầu Nhơn Trạch phấn đấu thông xe ngày 30-4-2025. Các địa bàn khác phải thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4-2026, vì một số đoạn phải nâng cấp nền đất yếu.

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu Ban Giao thông, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao trong tháng 1-2025 thi công toàn dự án. Sau giao kết thi đua, chủ đầu tư cần lập lại tiến độ chi tiết, phấn đấu khai thác sớm nhất đoạn 14,7 km vào ngày 31-12-2025 đồng bộ với sân bay Quốc tế Long Thành.

Công trường dự án Vành đai 3.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các nhà thầu nỗ lực hơn, khẩn trương hơn nữa. Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt an toàn cho công nhân, kỹ sư, tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc. Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông toàn tuyến đối với công trình trọng điểm quốc gia.

Vật liệu xây dựng, cát đắp phục vụ dự án tiếp tục được tháo gỡ, thúc đẩy đưa cát nhiều hơn nữa về công trường dự án vành đai 3.