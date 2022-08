4 người bảo lãnh chuyên gia ‘dỏm’ nhập cảnh trái phép lãnh án

Ngày 29-8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1985, quê Bình Định) bốn năm sáu tháng tù; Phạm Thị Vân (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa) năm năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị cáo Lê Thị Sen (sinh năm 1983, Đà Nẵng) bị xử phạt năm năm sáu tháng tù; Nguyễn Thị Huỳnh Hương (sinh năm 1982, Đà Nẵng) hai năm tù, cùng về hai tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 20-5-2021, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra tại Công ty TNHH Công nghiệp điện Huy Việt (Huy Việt) tại số 20A, đường Nguyễn Công Hoan (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) phát hiện ba người nước ngoài do Công ty Huy Việt bảo lãnh nhập cảnh có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng xác định, tháng 3-2021, Vân, Hùng, Sen và Hương đã cấu kết lập các thủ tục bảo lãnh cho sáu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia.

Sau khi nhận tiền từ những người này, Vân chuyển hết cho Hùng, trừ đi các khoản chi phí hết 403 triệu đồng (gồm vé máy bay, chi phí cách ly, ăn uống, chuyển phát nhanh và đi lại), Hùng chuyển cho Sen và Hương 800 USD, còn mình thu lợi 155 triệu đồng.

Ngoài ra, Vân còn nhận 8 triệu đồng tiền hoa hồng trong việc thuê nhà cho hai người Trung Quốc ở.

Sen và Hương có hành vi làm giả con dấu của Công ty Huy Việt. Riêng Sen giả chữ ký và đóng dấu vào hai tài liệu (mẫu NA2 và NA16) trong bộ hồ sơ nhằm mục đích làm hồ sơ cấp thị thực cho ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.