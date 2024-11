4 phường mới sau sáp nhập ở TP Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động 19/11/2024 14:14

(PLO)- 4 phường An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sáp nhập thành phường mới là phường Thới Bình, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19-11-2024.

Ngày 19-11, UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1192 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TP

Sử dụng trụ sở, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 1192 đảm bảo tiến độ, đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ nay, quận Ninh Kiều còn lại 8 phường. Phường Thới Bình mới có dân số lớn nhất so với các phường còn lại của TP (56.364 dân), địa bàn tương đối rộng.

Quá trình vận hành bộ máy mới có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, nếu không có sự chuẩn bị tốt sẽ không kịp bắt nhịp với yêu cầu của thực tiễn.

Clip: Phường Thới Bình mới ở TP Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động.

Vì vậy trong thời gian tới, ông Hiển đề nghị các sở, ngành TP tiếp tục hỗ trợ quận Ninh Kiều, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ông lưu ý thông tin về nơi đặt trụ sở các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, công trình công cộng của phường Thới Bình mới để các cá nhân, tổ chức biết đến khi có nhu cầu liên hệ.

Đặc biệt là tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức. Lưu ý, không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Đại biểu tham dự Lễ công bố Nghị quyết số 1192 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Ninh Kiều, phường Thới Bình thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến các trường hợp dôi dư khi thực hiện việc sát nhập đơn vị hành chính để có phương án giải quyết, hỗ trợ thấu tình, đạt lý, phù hợp với điều kiện thực tế của TP.

Đồng thời, công tác quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp theo đúng quy định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để trụ sở bỏ hoang, bỏ trống; tham mưu ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sáp nhập phường…

Công bố các chức danh chủ chốt của phường

Tại buổi Lễ, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã công bố toàn văn Nghị quyết số 1192 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, từ ngày 1-11, 4 phường của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gồm 3 phường An Cư, An Nghiệp, An Phú nhập vào phường Thới Bình, lấy tên là phường Thới Bình. Phường Thới Bình mới có diện có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 và quy mô dân số là 56.364 người…

Ngày 4-11, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ phường Thới Bình trên cơ sở sáp nhập từ 4 phường Thới Bình, An Cư, An Phú, An Nghiệp. Đảng bộ phường Thới Bình có 39 chi bộ, 4 Đảng bộ bộ phận trực thuộc với 2.044 đảng viên.

Lãnh đạo chủ chốt của phường Thới Bình mới ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thới Bình gồm 32 người; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới Bình gồm 5 người; chỉ định đồng ông Hồng Thái, Quận ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; các Phó Bí thư gồm các ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Nga - Quận ủy viên, Nguyễn Tuấn Khải, Trần Văn Kiên và Mai Văn Hiệp.

Ngày 15-11, HĐND quận Ninh Kiều có quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường Thới Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 1-11-2024. Theo đó, Chủ tịch HĐND phường là ông Nguyễn Tuấn Khải; Phó Chủ tịch HĐND phường gồm các ông Nguyễn Thanh Phong, Đàm Minh Khải, Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 18-11, UBND quận Ninh Kiều ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch phường Thới Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Chủ tịch UBND phường là bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy phường. Các Phó Chủ tịch gồm: ông Võ Thanh Bình, ông Đặng Hoàng Minh và bà Võ Phương Thảo.