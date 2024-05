4 tàu cá gặp nạn trên biển, 1 người tử vong, nhiều ngư dân đang mất tích 06/05/2024 11:15

Ngày 6-5, một lãnh đạo Chi Cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến sự việc 4 tàu cá của ngư dân tỉnh này gặp nạn trên biển, hiện xác định một ngư dân tử vong, nhiều ngư dân vẫn đang mất tích.

“Hiện chưa có báo cáo chính thức về 4 tàu cá gặp nạn trên biển và số lượng ngư dân mất tích. Trước mắt, chỉ xác định một ngư dân đã tử vong và đã được đưa vào bờ để lo hậu sự. Các lực lượng liên quan đang tích cực phối hợp, tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích và sớm có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí”, vị lãnh đạo này cho hay.

Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thông tin các ngư dân đang mất tích của 4 tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu từ một số ngư dân được cứu cung cấp, cho biết 4 tàu cá gặp nạn chìm tàu và mất liên lạc trên biển nguyên nhân là do gặp lốc xoáy trong lúc đánh bắt hải sản.

Cụ thể, ngày 2-5, tàu cá QB 92669TS có 7 thuyền viên gặp nạn chìm tàu trên biển. Sau khi gặp nạn, có 1 thuyền viên được một tàu cá khác ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cứu sống, 6 thuyền viên còn lại mất tích.

Ngày 3-5, tàu cá QB 98614TS do ông Phan Thanh Hùng (ngụ tại xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu bị mất liên lạc trên biển, trên tàu có tất cả 5 thuyền viên.

Hiện, thông tin 5 thuyền viên mất liên lạc vẫn đang được các lực lượng chức năng và tàu cá ngư dân tìm kiếm.

Đêm ngày 3-5, tàu cá QB 98678TS do ông Lê Văn Chiến (ngụ tại xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu bị chìm trên biển. Rất may, cả 5 thuyền viên của tàu cá này đã được một tàu cá khác cùng xã cứu sống an toàn.

Cũng trong ngày 3-5, tàu cá QB 93712TS do ông PVT (ngụ tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị chìm trên biển.

Tất cả 7 thuyền viên của tàu QB 93712TS sau đó được một tàu cá khác ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cứu vớt đưa vào bờ. Tuy nhiên, do sức khoẻ yếu nên ông PVT (chủ tàu QB 93712TS) sau đó đã tử vong.

Hiện, thi thể ông PVT đã được đưa vào bờ và lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Như vậy, thông tin ban đầu đã có một ngư dân tử vong và 11 ngư dân đang mất tích đang được các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.