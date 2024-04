5 mô hình 'Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải' mới của Bình Dương 24/04/2024 11:43

Ngày 24-4, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và sơ kết năm năm hoạt động của tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương tặng cờ thi đua cho sáu tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu các khối thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng, ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng theo đại tá Dũng, các địa phương đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Hiện nay, Bình Dương có tổng số 59 mô hình.

Công an các địa phương vẫn đang tăng cường công tác rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, nhằm phát huy tốt hiệu quả, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng giấy khen, bằng khen. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong năm 2023, Bình Dương đã xây dựng mới năm mô hình gồm: Điểm chữa cháy công cộng và Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ “Công nhân vệ sinh môi trường tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” tại TP Thủ Dầu Một và huyện Dầu Tiếng; Xe ba gác chữa cháy lưu động trên địa bàn phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên); Tổ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ lưu động tại phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên).

Theo Đại tá Phạm Quốc Dũng, để phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong thời gian tới cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an làm nòng cốt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, cần đổi mới cách thức, phương pháp vận động Nhân dân để chủ động phòng ngừa, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân ngay từ cơ sở theo phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đã tặng sáu cờ thi đua cho sáu tập thể, tặng bằng khen, giấy khen cho 214 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.