Ngày 1-5 tới, Bình Dương sẽ thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước

Chiều 17-4, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát.



Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cho biết, Lễ công bố thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát, sẽ được tổ chức vào ngày 25-4 tới đây.

Bà Thảo cho biết, Nghị quyết thành lập TP Bến Cát, hai phường An Điền và An Tây chính thức có hiệu lực từ ngày 1-5 tới.

Như vậy, sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên thành phố, Bình Dương có chín đơn vị hành chính cấp huyện, gồm bốn huyện và năm thành phố (TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Tân Uyên và TP Bến Cát).

Tính đến thời điểm hiện nay, Bình Dương và Quảng Ninh là hai tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước (mỗi tỉnh có bốn thành phố).

Cũng theo bà Thảo, trong chuỗi các hoạt động chào mừng thị xã Bến Cát lên thành phố sẽ có các hoạt động nổi bật như: Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng thị xã; Khởi công công trình trụ sở Khối đoàn thể thị xã; Khánh thành công trình xây dựng Cầu Đò…

Bên cạnh đó, các phường, xã cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để chào mừng sự kiện lớn này.

Bến Cát hiện có 8 khu công nghiệp, 1 khu sản xuất tập trung với tổng diện tích hơn 4.000 ha, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 90%.

Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị xã diễn ra nhanh đã góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư thành lập mới và mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở ra những cơ hội và thách thức mới, các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã tăng bình quân mỗi năm 13,64%.

Riêng trong năm 2023 thu hút được 671 dự án, nâng tổng số dự án trên địa bàn thị xã đến nay là 6.441 dự án. Trong đó, phát triển mới 498 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Bến Cát còn có hệ thống giao thông thông suốt với nhiều tuyến đường trọng điểm đi qua như: Quốc lộ 13, Mỹ Phước -Tân Vạn, Vành đai 4, ĐT 741, ĐT 744… Các tuyến đường này giúp Bến Cát kết nối dễ dàng với TP.HCM, Bình Phước, khu vực Tây Nguyên…

Phường An Điền được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 31,22 km2 và dân số 25.363 người của xã An Điền.

Phường An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích là 44,01 km2 và dân số là 41.917 người của xã An Tây.

Thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Sau khi thành lập, TP Bến Cát có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.