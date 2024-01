5 thương hiệu ô tô xa xỉ có chi phí bảo dưỡng cao nhất

Những chiếc xe sang trọng thường có chi phí bảo trì đắt tiền hơn so với những chiếc xe thông minh, thông dụng hơn. Do đó, có lý do là các thương hiệu hạng sang trên thị trường sẽ tốn nhiều chi phí bảo trì hơn so với các thương hiệu phổ biến như Ford, Nissan và Volkswagen.

Porsche, BMW và các thương hiệu xe sang khác ở châu Âu có chi phí bảo trì cao nhất trên thị trường hiện nay. Ảnh: Porsche.

Porsche đứng đầu trong số những thương hiệu có chi phí bảo trì đắt giá nhất. Hơn nữa, thương hiệu người Đức chiếm vị trí đầu bảng với tỷ số cách biệt lớn.

Theo CarEdge, chi phí bảo trì khá lớn của Porsche đã khiến hãng này trở thành thương hiệu xe sang phổ biến đắt nhất trong suốt một thập kỷ.

Đơn cử như chiếc Porsche 911 giá cả phải chăng nhất với giá khởi điểm trên 100.000 USD (tương đương dưới 2,5 tỉ đồng). Hơn nữa, những mẫu xe đã qua sử dụng như 996 911 và 987 Cayman có những trường hợp đắt tiền, mặc dù khá hiếm.

Thương hiệu Porsche có mức chi phí bảo trì trong 10 năm đầu là 22.075 USD (tương đương 539 triệu đồng).

Thương hiệu BMW chiếm vị trí thứ 2 với chi phí bảo trì trung bình 10 năm khoảng 19.312 USD (tương đương 471 triệu đồng). Đó là tin xấu đối với những người trung thành với Bimmer và là quyền khoe khoang đối với những người hâm mộ Mercedes-Benz.

Land Rover và Jaguar, cả hai đều là công ty con của Tata Motors Ấn Độ, lần lượt chiếm vị trí số 3 và số 4. Điều đáng ngạc nhiên là bộ đôi của người Anh vốn không đáng tin cậy một thời này đã vượt qua BMW và Porsche với chi phí vận hành trung bình thấp hơn.

Cả hai chiếc xe này có chi phí bảo trì 10 năm lần lượt là 18.569 USD (tương đương 450 triệu đồng) và 17.636 USD (tương đương 430 triệu đồng).

Mercedes-Benz chiếm vị trí thứ 5. Chiếc xe này có chi phí bảo trì khoảng 1.650 USD (tương đương hơn 40 triệu đồng) trong 10 năm.

Các hãng xe sang Tesla và Nhật Bản có chi phí vận hành dễ quản lý hơn nhiều so với các đối thủ châu Âu

Tesla tự hào có chi phí bảo trì dài hạn thấp nhất. Điều đáng kinh ngạc là CarEdge khẳng định rằng chủ sở hữu Tesla sẽ chi trung bình ít hơn 16.208 USD (tương đương 395 triệu đồng) so với những khách hàng quen của Porsche.

Các thương hiệu xe sang Nhật Bản theo sau Tesla ở ba vị trí tiếp theo. Cụ thể, Lexus, Acura và INFINITI lần lượt chiếm vị trí số 2, số 3 và số 4.

Trên thực tế, chi phí bảo trì trung bình 10 năm của Lexus thấp hơn khoảng 11.526 USD (tương đương 281 triệu đồng) so với con số dài hạn của BMW.

Đây là tin tuyệt vời cho những người mua xe hạng sang có ngân sách tiết kiệm, những người không có lòng trung thành với thương hiệu đối với các thương hiệu châu Âu. Cuối cùng, Lincoln lọt vào top 5 thương hiệu có chi phí bảo trì hợp lý nhất với 12.099 USD (tương đương 295 triệu đồng).

