6 bị cáo lưu hành tiền giả lãnh án tù

Ngày 2-6, TAND tỉnh Long an tuyên phạt Huỳnh Châu Phú (ngụ Tiền Giang) 15 năm tù về tội lưu hành tiền giả.

Cùng tội danh, Tô Văn Ni (ngụ Cà Mau) bị phạt 12 năm tù, Trần Hồng Hải (ngụ Bến Tre) bảy năm tù, Nguyễn Trần Quốc Nhiên (ngụ Vĩnh Long) 10 năm tù, Nguyễn Trà My (ngụ Bến Tre) năm năm tù, Đoàn Minh Lễ (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) năm năm tù.

Do trước đó, Lễ bị phạt 16 năm tù về cùng tội danh nên tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 21 năm tù.

Trước đó, trưa 19-7-2020, Hải điều khiển xe mô tô đến trước nhà số 495 Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An mua 50 tờ vé số của anh Nguyễn Trần Tiến và thanh toán bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Nhận tiền, anh Tiến nghi là tiền giả nên tri hô thì Hải bỏ chạy sau đó bị bắt giữ. Khám xét người Hải và tại nhà trọ, công an thu giữ thêm 153 tờ tiền giả cùng mệnh giá 500.000 đồng.



Quá trình điều tra, Hải khai số tiền giả được mua của Ni trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Phú là người cầm đầu đường dây lưu hành tiền giả tại TP Mỹ Tho.

Từ tháng 5-2020 đến ngày 10-8-2020, Phú đã lưu hành trên 511 triệu đồng tiền giả, thu lợi bất chính gần 70 triệu đồng. Số tiền giả, Phú bán cho Ni 236 triệu đồng, Lễ 269 triệu đồng và My 6,5 triệu đồng.

Sau đó, Lễ bán cho Nguyễn Quang Minh 75 triệu đồng tiền giả lấy 20 triệu tiền thật nhưng Minh chưa trả tiền thật cho Lễ thì bị phát hiện tại tỉnh Thanh Hóa.

Số tiền giả còn lại, Lễ bán cho các đối tượng ở TP.HCM khoảng 100 triệu đồng, bán cho Ni 90 triệu đồng, thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Số tiền giả Ni mua của Phú và Lễ được bán cho Hải 112,5 triệu đồng, Nhiên 98,5 triệu đồng và một số người chưa rõ nhân thân. Ni thu lợi bất chính 60 triệu đồng.

Hải, Nhiên sau khi mua tiền giả đã bán lại cho nhiều đối tượng tại các tỉnh Vĩnh Long, TP.HCM, Đồng Nai.

Riêng My, sau khi mua 6,5 triệu đồng tiền giả đã dùng 500 ngàn đồng tiền giả đi mua quần áo nhưng bị phát hiện. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với My. Sau đó vụ án được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.