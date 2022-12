6 định hướng tiếp tục nâng cao năng lực y tế cơ sở ở TP.HCM

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục sáu định hướng nâng cao năng lực y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế xã, phường trên địa bàn TP.

Chiều 8-12, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về định hướng mới về đầu tư, phát triển trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn TP.

Theo đó, hướng đi hiện nay là nâng cao năng lực trạm y tế để tăng cường chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân và cộng đồng. Không đi theo hướng chuyển đổi trạm y tế trở thành phòng khám chuyên khoa hay bệnh viện (BV) thu nhỏ.

“Đây là hướng đi hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và theo đúng tinh thần về nâng cao năng lực y tế cơ sở, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của hệ thống y tế TP” - bà Như nói.

Trong năm 2022, TP.HCM đã ra mắt 46 trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Thời gian tới Sở Y tế tiếp tục sáu định hướng nâng cao năng lực y tế cơ sở. Cụ thể:

Tăng cường nhân lực cho các trạm y tế thông qua triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TP về củng cố năng lực trạm y tế.

Ưu tiên nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng và đổi mới hoạt động trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Tiếp tục chương trình thí điểm đào tạo thực hành cho các BS mới tốt nghiệp theo hướng đào tạo BS thực hành tổng quát tại các BV gắn liền với trạm y tế.

Tiếp tục hoạt động mô hình hội chẩn từ xa (teleconsultation) giữa các BS chuyên khoa của các bệnh viện TP với các BS của trạm y tế khi gặp trường hợp khó cần hỗ trợ tư vấn chuyên khoa.

Phối hợp với WHO tổ chức tập huấn “Gói can thiệp thiết yếu các bệnh không lây nhiễm cho y tế cơ sở” cho BS đang công tác tại trạm y tế và BS trẻ đang thực hành tại các BV gắn liền với trạm y tế. Trước mắt sẽ triển khai thí điểm tại Trạm y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương để cung ứng thuốc cho tuyến y tế cơ sở. Đề xuất bổ sung danh mục thuốc dành cho trạm y tế (được BHYT chi trả), đặc biệt là các thuốc điều trị bệnh mạn tính không lây và xin phép Bộ Y tế cho phép TP triển khai thí điểm.

Sở Y tế đang trình UBND TP, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cho phép TP được triển khai thí điểm mở rộng danh mục cho y tế cơ sở, cụ thể là mở rộng danh mục thuốc trong gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Song song đó, Sở Y tế sẽ sớm trình UBND TP và Bộ Y tế cho phép TP thí điểm mở rộng danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương, đặc biệt là các loại thuốc điều trị các bệnh không lây đang được BHXH thanh toán cho các BV. Ngành y tế kiến nghị các thuốc này được mở rộng và được BHXH thanh toán cho trạm y tế (các trạm đã được BHXH ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT). Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP. HCM

THẢO PHƯƠNG