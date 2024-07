6 loại đồ uống tự nhiên giúp giảm cân tức thì 30/07/2024 13:41

Theo The Times of India, thêm những đồ uống này vào thói quen hàng ngày có thể giúp chúng ta cải thiện nỗ lực giảm cân, bằng cách hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng và tăng cường quá trình trao đổi chất.

Tiêu thụ đồ uống tự nhiên như cà phê có thể thúc đẩy quá trình giảm cân. Ảnh: NHẬT LINH

Giấm táo

Giấm táo được biết đến với lợi ích giảm cân. Giấm táo chứa axit axetic, đã được chứng minh là có tác dụng giảm mỡ bụng và ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong cơ thể.

Một nghiên cứu trên tạp chí Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry phát hiện ra rằng việc tiêu thụ giấm táo hàng ngày làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, vòng eo và mức triglyceride ở những người béo phì. Để làm thức uống này, hãy trộn một thìa canh giấm táo với một cốc nước ấm và một thìa cà phê mật ong. Uống trước bữa ăn để tăng cường tiêu hóa và kiềm chế cảm giác thèm ăn.

Trà xanh

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, đặc biệt là trong quá trình tập thể dục. Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu cho thấy chiết xuất trà xanh dẫn đến sự gia tăng đáng kể lượng calo đốt cháy trong 24 giờ.

Pha một tách trà xanh bằng cách ngâm một túi trà xanh trong nước nóng trong 3-5 phút. Uống hai lần một ngày để thấy kết quả giảm cân hiệu quả.

Nước chanh

Nước chanh là thức uống giảm cân hiệu quả. Chanh có nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giải độc. Theo một nghiên cứu trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, hoạt chất polyphenol trong nước chanh ngăn ngừa tăng cân và tích tụ mỡ.

Vắt nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm. Uống ngay vào buổi sáng để khởi động quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân.

Nước dừa

Nước dừa là một thức uống ít calo, giàu chất điện giải và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Nó giúp duy trì độ ẩm, rất quan trọng cho quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Medicinal Food đã nhấn mạnh rằng nước dừa hỗ trợ quá trình trao đổi chất tốt hơn và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Uống nước dừa tươi một lần mỗi ngày. Nó không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp chúng ta đủ nước và bổ sung chất điện giải cho cơ thể.

Trà gừng

Trà gừng được biết đến với đặc tính sinh nhiệt, giúp tăng nhiệt độ cơ thể và quá trình trao đổi chất, do đó hỗ trợ đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu trên tạp chí Metabolism phát hiện ra rằng gừng có thể tăng cường đốt cháy calo và giảm cảm giác đói.

Để pha trà gừng, hãy thêm một vài lát gừng tươi vào nước sôi và để ngâm trong 10 phút. Uống hai lần một ngày để hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy giảm cân.

Cà phê đen

Cà phê đen, khi được tiêu thụ ở mức cân bằng, có thể là một trợ thủ giảm cân tuyệt vời. Nó chứa caffeine, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ chỉ ra rằng caffeine làm tăng mức tiêu hao năng lượng, khiến nó trở thành một công cụ hiệu quả để giảm cân.

Uống một tách cà phê đen không đường hoặc kem trước buổi tập luyện để tăng cường hiệu suất và đốt cháy nhiều calo hơn.