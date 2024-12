7 năm thực hiện Nghị quyết 18, Thanh Hóa giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã 26/12/2024 16:11

Sáng 26-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 18- NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Nghị quyết 18.

Theo đó, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước (giai đoạn 2016-2021: sáp nhập 143 xã để thành lập 67 xã, giảm 76 xã).

Hiện, tỉnh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, giảm 1 huyện; sáp nhập 23 xã để thành lập 11 xã, giảm 12 xã.

Đối với khối Đảng, đoàn thể đã giảm 1 cơ quan (sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); giảm 24 phòng, ban...

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 18- NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện ở tất cả 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể.

Theo đó, giai đoạn 2016-2021, đã tinh giản 286 người, tỉ lệ tinh giản biên chế đạt 10,87%. Giai đoạn 2022-2026, thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm đến hết năm 2026 giảm 5% cán bộ, công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đối với chính quyền địa phương, toàn tỉnh đã giảm 5 ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, giảm 4 chi cục, 20 phòng thuộc sở, 22 phòng thuộc chi cục, giảm 27 phòng y tế thuộc UBND cấp huyện; giảm 262 đơn vị sự nghiệp công lập và 81 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp của các đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Tỉnh Thanh Hóa đã sáp nhập 3.172 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố mới; toàn tỉnh đã giảm 1.620 thôn, tổ dân phố (từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.351 thôn, tổ dân phố).

Thực hiện sáp nhập là việc kiện toàn số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng bố trí 3 người đảm nhiệm 6 chức danh và hiện nay là 2 người đảm nhiệm 4 chức danh (do đã thành lập tổ bảo vệ an ninh thôn, bản). Như vậy, toàn tỉnh đã giảm 27.279 người hoạt động không chuyên trách do sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hoá đã sáp nhập giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn, hiện nay tỉnh này tiếp tục sáp nhập giảm 12 xã xuống còn 547 xã, phường, thị trấn.

Thanh Hóa cũng thực hiện đồng bộ việc tinh giản cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã do sáp nhập, bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc đưa công an chính quy về xã công tác.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã giảm 9.902 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (cán bộ xã giảm 541 người, công chức xã giảm 2.556 người, người hoạt động không chuyên trách giảm 6.805 người).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị về việc thực hiện Nghị quyết 18.

Thực hiện tinh giản biên chế khối chính quyền giai đoạn 2016-2021, cán bộ, công chức giảm 518 người, tỉ lệ tinh giản biên chế đạt 12,29%. Viên chức giảm 6.843 người, tỉ lệ tinh giản biên chế đạt 11,3%.

Giai đoạn 2022-2026, thực hiện đúng kế hoạch đề ra bảo đảm đến hết năm 2026 giảm 5% cán bộ, công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần khẩn trương, chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện thực Nghị quyết 18-NQ/TW.