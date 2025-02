7 tuyến metro ở TP.HCM sử dụng bao nhiêu đất? 26/02/2025 09:04

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) vừa có báo cáo gửi Văn phòng UBND TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM về kết quả thực hiện và đề xuất nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

MAUR cho biết qua rà soát, MAUR đã tổng hợp danh mục các công trình dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư có sử dụng đất để làm cơ sở điều chỉnh.

TP.HCM đưa ra danh mục 7 tuyến đường sắt đô thị ở TP.HCM có nhu cầu sử dụng đất lớn trong thời gian tới.

Các công trình này gồm: Tuyến metro số 1 (hiện đã hoàn thành), có tổng diện tích hơn 76,09 ha; tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có khoảng 25, 20 ha diện tích sử dụng đất bao gồm các nhà ga, đoạn đào hở và đường dẫn vào depot Tham Lương. Hiện tuyến metro số 2 đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án lắp đặt thang máy tại cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1 có diện tích sử dụng 0,028ha.

Bên cạnh đó là nhóm dự án đường sắt đô thị theo Đề án 49 gồm: Tuyến 1 (Bến Thành - An Hạ) có diện tích sử dụng đất khoảng 35,88 ha (gồm các quận 1, quận 3, quận 10, quận 11, quận Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh).

Tuyến 2 (Củ Chi - QL22 - An Sương - Bến Thành - Thủ Thiêm), có diện tích sử dụng đất khoảng 4,8 ha. Gồm quận 1, TP Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

Tuyến 3 (Hiệp Phước - Bình Triệu - Ngã sáu Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ), có diện tích sử dụng lên đến 30,09 ha, gồm quận 10, quận 5, quận 11, quận 6, quận Bình Tân, Bình Chánh, quận 3, quận 1, quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức.

Tuyến 4 (Đông Thạnh - Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước), có diện tích sử dụng là 37,17 ha. Gồm quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, quận 12, Hóc Môn, quận 1, quận 4, quận 7, Nhà Bè.

Tuyến 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Depot Đa Phước), có diện tích sử dụng là 63,46ha. Bao gồm quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, quận 8, quận 5, quận 10, TP Thủ Đức.

Tuyến số 6 (Vành đai trong), có diện tích sử dụng lên đến 23,60 ha, gồm TP Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình.

Tuyến số 7 (Tân Kiên Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhome Grand Park) có diện tích sử dụng lên đến 40 ha, bao gồm huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

MAUR cho biết hiện nay, bên cạnh các tuyến metro theo Quyết định số 568, MAUR đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị theo Quy hoạch chung và Đề án 49.

Cụ thể các tuyến bổ sung: Tuyến 1 (Bến Thành - An Hạ); Tuyến 2 (Củ Chi - Quốc lộ 22 (Phan Văn Khải) - An Sương - Bến Thành - Thủ Thiêm); Tuyến 3 (Hiệp Phước - Bình Triệu - Ngã sáu Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ).

Tuyến 4 (Đông Thạnh - Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước); Tuyến 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội (Võ Nguyên Giáp) - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Depot Đa Phước).

Tuyến 6 (Vành đai trong); Tuyến 7 (Tân Kiên - Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes Grand Park).

Và một số dự án tuyến khác (tuyến 8, 9, 10), tuyến Tramway/LRT ven sông, nghiên cứu phát triển TOD xung quanh các vị trí nhà ga đường sắt đô thị với diện tích quy hoạch vùng lân cận các nhà ga là rất lớn...

Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận Đề án nêu trên và Quy hoạch chung được phê duyệt, MAUR sẽ phối hợp với các bên liên quan để triển khai các thủ tục tiếp theo và cập nhật các số liệu thông tin sử dụng đất chi tiết liên quan ở giai đoạn sau.

Đại diện MAUR cho biết việc quy hoạch vùng lân cận các nhà ga với diện tích lớn nhằm tận dụng tối đa không gian đô thị và phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ trong thời gian tới.