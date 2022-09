8 mẹo dùng xe điện khi đi chơi xa không sợ hết pin

Hiện tại, xe điện (EV) đang là một trong những dòng xe đang được nhiều người dùng quan tâm, nhưng sẽ phải mất một thời gian nữa doanh số bán của chúng mới bắt kịp với các loại xe chạy bằng xăng và diesel. Một lý do lớn khiến cho người dùng vẫn do dự đó là do phạm vi giới hạn của EV và các trạm sạc pin bị giới hạn trong thành phố, ngăn cản các chuyến đi đường dài.

Do đó, một số chuyên gia đã đưa ra tám mẹo cần cân nhắc để giữ cho xe điện được sạc thoải mái và đánh bại sự lo lắng về phạm vi trong chuyến đi đường dài.

1. Lập kế hoạch tuyến đường

Điều này nghe có vẻ như không cần nói trước trong bất kỳ chuyến hành trình dài nào, nhưng nó còn quan trọng hơn cả trong EV. Vẽ tuyến đường chính xác trên một dịch vụ bản đồ như Google Maps và xác định bạn sẽ mất bao lâu khi lái xe. Điều này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về số lần bạn sẽ nghỉ trong suốt chặng đường để dùng bữa hoặc chỉ để nghỉ ngơi và nếu đó là một chuyến đi rất dài, bạn sẽ mất bao nhiêu ngày và bạn có thể nghỉ đêm ở đâu. Chọn khách sạn, điểm dừng ăn trưa và điểm dã ngoại của bạn trước, tùy theo sở thích của bạn và hành khách của bạn.

2. Tính thời gian sạc phù hợp với lúc nghỉ ngơi

Sau khi hoàn thành việc lên kế hoạch, đây là thời gian bạn xác định được địa điểm để sạc pin cho chiếc xe. Lúc này, bạn phải xác định chi tiết thời gian nghỉ ngơi có nên sạc pin và lượng pin có đủ để chạy quãng đường tiếp theo hay không.

3. Có bộ sạc dự phòng

Mặc dù các bộ sạc xe điện đang tăng lên trên một số địa phận, nhưng không phải tất cả chúng đều hoạt động và có vị trí trống dành cho chiếc xe của bạn. Do đó, đối với mỗi điểm dừng sạc dự kiến, hãy sạc thêm một bộ sạc dự phòng nằm gần đó trên tuyến đường của bạn.

4. Biết EV của bạn mất bao lâu để sạc

Điều này có vẻ đơn giản, nhưng chủ sở hữu EV mới thường không nhận ra thời gian sạc lâu hơn so với đổ đầy nhiên liệu. Tùy thuộc vào trạng thái sạc của bạn, bạn có thể mất ít nhất một giờ để nạp đầy đủ. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải kiểm tra thời gian sạc đã xác nhận của EV trong sách hướng dẫn của chủ sở hữu, để biết được ít nhất một số ý tưởng về thời gian chờ đợi của bạn. Chưa kể đến chiếc xe của bạn đang xếp hàng sau một chiếc xe khác, thời gian đó sẽ chỉ kéo dài hơn.

5. Không sạc đầy nếu bạn không cần

Nếu điểm đến của bạn chỉ cách một khoảng cách ngắn, có lẽ bạn không cần thiết phải sạc pin đầy 100%. Kiểm tra khả năng đọc phạm vi ước tính của EV và nếu nó thoải mái hơn khoảng cách đến điểm đến của bạn, hãy cân nhắc kết thúc phiên sạc phù hợp.

6. Tính toán chi phí

Chủ sở hữu xe EV cần tìm hiểu và dự trù chi phí sạc pin nếu cần thiết. Đặc biệt, tránh trường hợp tại một số nước chỉ sử dụng một số loại ví điện tử dành cho việc sạc pin xe điện.

7. Mang theo một dây nối dài

Việc mang một sợi dây nối dài thực tế chưa cần thiết, nhưng nó có thể giúp bạn trong lúc khó khăn. Nếu bạn không thể tìm thấy bộ sạc công cộng trên hành trình của mình và pin của bạn sắp cạn, đôi khi sự lựa chọn duy nhất của bạn là sạc vào ổ cắm phù hợp. Hãy nhớ rằng, đây là hình thức sạc chậm nhất của bất kỳ EV nào và việc sạc đầy có thể mất cả ngày. Vì vậy, thực sự đây chỉ là phương án cuối cùng, và chỉ khi bạn có vài giờ rảnh rỗi, như ở lại qua đêm. Hơn nữa, điểm cắm này có thể không được đặt ở vị trí thuận tiện và cáp đi kèm của ô tô có thể không tiếp cận được.

8. Lên kế hoạch phụ

Cuối cùng, tốt nhất bạn nên chấp nhận rằng những chuyến đi dài trong xe điện EV sẽ mất nhiều thời gian hơn so với xe chạy xăng hoặc động cơ diesel. Đừng đặt cho mình một thời hạn chặt chẽ và nếu không thể thực hiện được trong một ngày, hãy giãn thời hạn đó thành hai.

Tám mẹo trên đây giúp cho các chủ sở hữu xe dễ dàng áp dụng cho cả phong cách lái xe của bạn, chúng có xu hướng kém hiệu quả hơn trên đường cao tốc so với trong thành phố và bạn càng đi nhanh thì càng nhanh hết pin.