9 xã, phường của TP.HCM được công nhận là An toàn khu

(PLO)- Chín xã, phường thuộc huyện Củ Chi và quận 12 của TP.HCM được công nhận là các xã, phường An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 21-8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 977, công nhận chín xã, phường thuộc huyện Củ Chi và quận 12 của TP.HCM là các xã, phường An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Trong đó, huyện Củ Chi có sáu xã gồm xã Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng, Phú Hòa Đông, An Phú, An Nhơn Tây và Phạm Văn Cội.

Quận 12 có ba phường là An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân.

Các xã, phường An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.

Theo Quyết định 897/2016 của Thủ tướng, xã An toàn khu phải có ba trong năm tiêu chí. Tiêu chí 1, được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

Tiêu chí 2, nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

Tiêu chí 3, nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán,…) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Tiêu chí 4, nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

Tiêu chí 5, nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum (PLO)- Thủ tướng yêu cầu Kon Tum đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp đông người, kéo dài.

N.THẢO