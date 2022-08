Bình Dương xây dựng được 9 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Ngày 10-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương)đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy”.

Chương trình được diễn ra tại khu dân cư Him Lam Phú Đông (phường An Bình, TP Dĩ An) là một trong những mô hình điểm về phòng trào này.

Đại diện Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương cho biết, cách đây 2 năm, Công an tỉnh Bình Dương đã chọn khu dân cư Him Lam Phú Đông làm điểm tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy”.

Từ mô hình đầu tiên này đến nay Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng và nhân rộng tại 9 khu dân cư, đô thị trên các địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát.

Qua đó, các hộ dân và các cơ quan tổ chức, cá nhân sinh sống và hoạt động trong phạm vi khu dân cư đã cùng nhau thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của khu dân cư.

Từ đó, trực tiếp phát hiện và góp phần hạn chế sự phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, mô hình này còn giúp cho quản lý cư trú chặt chẽ, tình hình an ninh trật tự, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân được phát hiện kịp thời và giải quyết ngay từ cơ sở.

Dịp này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà Đại đoàn kết của Quỹ “Vì người nghèo Trung ương” cho hai hộ nghèo, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công anc ho 35 cá nhân, 3 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Công an. 4 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, 32 tập thể và các nhân nhận Giấy khen của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương và Giám đốc Công an tỉnh.