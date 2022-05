Thanh tra Bộ Công an nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 27-5, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28-5-1967 - 28-5-2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Thanh tra trong Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 55 năm qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức Thanh tra các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chắc về pháp luật, có kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp, uy tín, bản lĩnh, công tâm, khách quan; tâm phải sáng, đầu phải lạnh, trái tim phải nóng, đôi bàn tay phải sạch, có tính tự giác, tính kỷ luật cao…

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng Thanh tra các cấp trong CAND tiếp tục làm tốt hơn nữa về công tác tham mưu giúp cấp ủy, thủ trưởng Công an cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng CAND và công tác thanh tra, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trong tổ chức hoạt động thanh tra phải quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn chặn những tiêu cực, sai phạm từ sớm, từ xa... hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra.

Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai và tổ chức hoạt động.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thanh tra Bộ Công an.