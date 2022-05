Thanh tra Cần Thơ kiến nghị công an làm rõ sai phạm đất đai ở Ninh Kiều dính đến nhiều cán bộ

Ngày 9-5, Thanh tra TP Cần Thơ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều.

Theo đó, thông báo cho biết, bên cạnh những mặt làm được vẫn còn những hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận còn chậm, chất lượng hạn chế, tính khả thi chưa cao…

Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý vi phạm do không thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện thường xuyên.

Năm 2018, UBND quận Ninh Kiều có tiến hành thanh tra về sử dụng đất trên địa bàn một cuộc. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm trong việc thực hiện không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thiếu cương quyết, không triệt để dẫn đến năm 2018 trên địa bàn phường An Bình quận Ninh Kiều đã hình thành 4 khu dân cư tự phát với diện tích san lấp trái quy định 10.300 m2 được phân ra 145 lô nền.

Quận cho chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân (8 trường hợp) không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý có một số thửa đất cho chuyển mục đích với diện tích lớn, cá biệt có trường hợp cho chuyển với diện tích rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định

Kết quả thanh tra nhận thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND quận Ninh Kiều còn nhiều hạn chế, thiếu sót…

Theo thông báo, các sai phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về trưởng phòng, phó trưởng phòng và cán bộ, công chức có liên quan của phòng TN&MT quận; giám đốc, phó giám đốc và công chức, viên chức có liên quan của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận; chủ tịch UBND các phường An Hòa, An Cư, công chức địa chính phường An Cư. Các phó chủ tịch UBND quận là người trực tiếp ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân nêu trên. Ngoài ra còn có trách nhiệm của chủ tịch UBND quận, giám đốc Sở TN&MT tại thời điểm xảy ra sai phạm.

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở TN&MT có biện pháp chấn chỉnh công tác thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng sai phạm như đã nêu qua kết quả thanh tra; Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị đối với những vi phạm trong tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều từ năm 2018 - 2020 (và thời kỳ có liênquan).

Sở TN&MT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Sở liên quan đến sai phạm trong việc tham mưu trình UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020 của quận…

Chánh Thanh tra TP kiến nghị Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với các hành vi thiếu trách nhiệm có dấu hiệu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai…