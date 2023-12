94 công nhân ở Long An nhập viện nghi ngộ độc thức ăn

(PLO)- 94 công nhân ở huyện Cần Giuộc, Long An đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn…nghi bị ngộ độc thức ăn sau buổi ăn trưa tại công ty.

Sáng 30-12, thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết, 94 công nhân tại một công ty ở huyện Cần Giuộc đã nhập viện cấp cứu điều trị tại phòng khám đa khoa 115 huyện Cần Giuộc, Long An do có tình trạng rối loạn tiêu hóa nghi ngờ có liên quan thức ăn.

Vào chiều 29-12, Phòng khám đa khoa 115, huyện Cần Giuộc tiếp nhận 94 công nhân của một công ty trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn…

Trước khi nhập viện, vào khoảng 12 giờ ngày 29-12, những công nhân này ăn cơm bữa trưa với các món ăn mặn (cơm chiên hải sản, cà ri vịt bánh mì), món chay (cơm chiên dương châu chay, đùi gà chay rim mật ong, canh kiểm) và uống sữa chua, sữa đậu nành, trà-tắc-mật ong (loại 350ml).

Đến 14 giờ cùng ngày, nhóm công nhân đột ngột đau bụng, buồn nôn, nôn...đã được công ty đưa đến Phòng khám đa khoa 115, huyện Cần Giuộc để cấp cứu, điều trị.

Tại đây, các bác sĩ cho lấy mẫu xét nghiệm và chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ có liên quan thức ăn.

Đến tối, có 92 công nhân sức khỏe ổn định được Phòng khám cho xuất viện về nhà, còn hai công nặng tiếp tục theo dõi, điều trị và đến sáng nay (30-12) đã được Phòng khám đa khoa 115, huyện Cần Giuộc, Long An cho xuất viện về nhà.

Theo Sở Y tế Long An, ngành chức năng tỉnh đã đến công ty lấy mẫu thức ăn gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân, hiện chưa có kết quả.

Nhiều người nhập viện sau khi dự tiệc cưới, nghi ngộ độc thực phẩm (PLO)- Sau khi dự tiệc cưới tại Đắk Lắk, nhiều người dân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, phải nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm.

HUỲNH DU