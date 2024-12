Amorim phản hồi sau khi các ngôi sao MU bỏ áo khoác vì Mazraoui 07/12/2024 14:30

Các cầu thủ của Manchester United đã phải mặc những chiếc áo khoác Rainbow để ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ trước chiến thắng 4-0 trước Everton tại vòng 13 Premier League vào cuối tuần trước, nhưng hậu vệ Noussair Mazraoui đã từ chối làm như vậy.

Ruben Amorim đã bảo vệ quyết định của các cầu thủ Manchester United không mặc áo khoác hình ngũ sắc để ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Các ngôi sao của “quỷ đỏ” đã đưa ra quyết định chung là không mặc áo khoác đó trước chiến thắng 4-0 trước Everton tại Old Trafford, sau khi hậu vệ Noussair Mazraoui từ chối làm như vậy, viện dẫn lý do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Mazraoui cho biết anh sẽ không thể mặc áo khoác vì lý do đức tin Hồi giáo của mình, trong khi phần còn lại của đội hình MU cũng quyết định không mặc chúng để thể hiện đoàn kết với Mazraoui.

Amorim phản hồi sau khi các ngôi sao MU bỏ áo khoác vì Mazraoui. ẢNH: GETTY

HLV Ruben Amorim, người không tham gia vào cuộc thảo luận của các cầu thủ MU về việc có mặc áo khoác đó hay không, cho biết: “Đây là quyết định chung của toàn thể cầu thủ Manchester United, như lẽ ra phải thế, và sau đó có ba điều khó khăn cần phải giải quyết.

Một mặt là giá trị của CLB, và tôi nghĩ tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó không phải là vấn đề, nhưng sau đó bạn có tôn giáo mà bạn phải tôn trọng. Giá trị của chúng tôi là tôn trọng ý kiến ​​của người khác. Sau đó, điều thứ ba là vấn đề của nhóm. Tôi sẽ không để Nous (Noussair Mazraoui) một mình, chúng tôi là một đội. Phần lớn các cầu thủ tin vào một điều, nhưng họ thấy một anh chàng đơn độc, nên họ quyết định “hãy ở bên nhau”.

Đó là ba điều chúng ta phải quản lý và tôn trọng, vì vậy đây là một vấn đề khó giải quyết. Tôi nghĩ chúng ta đã làm theo cách tốt nhất. Chúng ta cần tôn trọng mọi thứ nhưng chúng ta cũng tôn trọng tôn giáo của Nous và văn hóa của anh ấy”.

Bruno Fernandes mang băng đội trưởng ngũ sắc. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu các cầu thủ MU có tiếp tục giữ lập trường tương tự trong tương lai không, Amorim cho biết: “Tôi không biết liệu Nous có thay đổi tôn giáo và niềm tin của mình hay không. Tôi không biết. Chúng tôi sẽ giải quyết vào thời điểm đó nếu có, nhưng đó là một quyết định thực sự khó khăn. Nhưng không có nghi ngờ gì về những gì CLB này tin tưởng và đấu tranh cho”.