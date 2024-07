Ăn gì để giảm cân mà không lo thiếu chất? 18/07/2024 11:51

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại thực phẩm ít calo vào chế độ ăn có thể giúp kiểm soát vòng eo và cân nặng. Tuy nhiên, chế độ ăn này cũng cần đảm bảo dinh dưỡng, để không ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng thông tin, để kiểm soát cân nặng an toàn thì chúng ta chỉ nên tập trung vào các loại thực phẩm ít calo nhưng vẫn giàu dinh dưỡng. Cục An toàn thực phẩm cũng đã gợi ý một số thực phẩm lành mạnh kết hợp trong chế độ ăn uống cho người muốn giảm cân nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Dưa leo

Nhờ hàm lượng nước cao, mỗi khẩu phần dưa leo đều rất ít calo. Bạn nên sử dụng dưa leo như một món ăn nhẹ hay kết hợp nước sốt trộn salad rất ngon, có thể ăn nhiều hơn mà không lo tăng cân. Ước tính lượng calo trong mỗi khẩu phần dưa leo (1 cốc) là 16 calo.

Ớt chuông

Đây là thực phẩm phù hợp cho người mong muốn giảm cân, bởi chúng không chỉ dễ mua, giá thành rẻ, ít calo mà lại chứa nhiều dinh dưỡng như hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali và vitamin A phong phú.

Lượng calo trong mỗi khẩu phần ớt chuông (1 cốc) là 39 calo.

Cải bó xôi

Ngoài việc chứa rất ít calo, cải bó xôi còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm sắt, vitamin C, magie và canxi.

Lượng calo trong mỗi khẩu phần cải bó xôi (1 cốc) chỉ 7 calo.

Cà chua

Cà chua thường được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau, từ súp đến salad, nước sốt và món xào. Cà chua là nguồn cung cấp tuyệt vời một số chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt lycopene, một carotenoid hoạt động như một chất chống oxy hóa và tạo cho cà chua màu đỏ đặc trưng.

Cà chua ít calo nhưng giàu dinh dưỡng. ẢNH: HẠ QUYÊN

Lượng calo trong mỗi khẩu phần cà chua (1 cốc) là 32 calo.

Cá hồi

Trong danh sách thực phẩm trả lời cho câu hỏi ăn gì để giảm cân mà không lo thiếu chất, thì cá hồi là câu trả lời không thể thiếu.

Cá hồi là một trong những loại cá lành mạnh nhất, phù hợp với người muốn giảm cân. ẢNH: H. QUYÊN

Đây được coi là một trong những loại cá lành mạnh nhất, không chỉ ít calo, mỗi khẩu phần cá hồi còn chứa nhiều protein và acid béo omega-3 tốt cho tim mạch. Lượng calo trong mỗi khẩu phần cá hồi (khoảng 85g) là 155 calo.

Thịt thăn bò

Thịt thăn bò là phần thịt tốt hơn các loại thịt nhiều chất béo khác vì nó nạc hơn nhiều và ít calo hơn. Lượng calo trong mỗi khẩu phần thịt thăn bò (khoảng 85g) là 172 calo.

Đây là thực phẩm tốt bạn lựa chọn mỗi khi băn khoăn ăn gì để giảm cân mà không lo thiếu chất.