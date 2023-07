An Giang: Điều tra vụ cha dượng hành hạ dã man con riêng của vợ

(PLO)- Do bực tức trong người nên bà H Mĭm lấy một cái búa đánh chết con trai mình.

15/07/2023 21:28

(PLO)- Công an quận Gò Vấp xác định nguyên nhân người đàn ông mang kéo, xông vào trụ sở Công an phường 15 tấn công một cán bộ tiếp dân là do người này bị ảo giác ma túy.