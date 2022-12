An Giang sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút khách

(PLO)- Hội nghị kết nối, quảng bá du lịch tỉnh An Giang năm 2022 thu hút sự tham gia của hơn 150 đại biểu là các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên cả nước.

Chiều 15-12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức Hội nghị kết nối, quảng bá du lịch tỉnh An Giang năm 2022. Hội nghị thu hút hơn 150 đại biểu là các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên cả nước.

Theo trung tâm hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang: Hội nghị là nơi giao lưu, kết nối tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh tạo được cầu nối trực tiếp cho doanh nghiệp du lịch An Giang với các doanh nghiệp và đối tác hoạt động, kinh doanh du lịch trên toàn quốc.

Hội nghị cũng giới thiệu được hết các tiềm năng, thế mạnh về du lịch cũng như những nét đặc trưng văn hóa của An Giang đến với khách mời tham dự. Qua đó chứng minh du lịch An Giang thực sự là thị trường hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp du lịch, đối tác trên toàn quốc.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, cho biết tại địa phương những người làm công tác lữ hành đã chuẩn bị các sản phẩm theo trục TP.HCM- Châu Đốc – Hà Tiên. Đây là những sản phẩm rất hấp dẫn. Hấp dẫn ở chỗ, sản phẩm này đáp ứng hai nhu cầu, thứ nhất là về du lịch tâm linh, thứ hai là kéo dài hoạt động của du khách. Từ đó có cơ hội níu chân khách sử dụng một số sản phẩm ở khu vực Long Xuyên và Châu Đốc.

Theo ông Hiếu, sau dịch, các du khách quan tâm đến những sản phẩm sinh thái trải nghiệm, gần gũi thiên nhiên. Vì vậy việc đẩy mạnh những sản phẩm này có ý nghĩa quan trọng đối với An Giang trong thời điểm hiện nay và thời gian tới.

Ông Phan Phạm Cảnh Toàn, Chủ tịch hiệp hội du lịch an Giang, đánh giá tiềm năng du lịch của An Giang là rất lớn. Thời gian qua, Hiệp hội cũng đã nỗ lực kết nối các cơ quan chức năng, tổ chức để hỗ trợ các đơn vị lữ hành tháo gỡ các vướng mắc.

Những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đã nỗ lực xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chẳng hạn như tuyến du lịch theo trục TP.HCM – Đồng Tháp – An Giang. Từ TP.HCM có thể ghé đồng Tháp rồi xuôi dòng sông Hậu ghé Long Xuyên. Có thể nói đến nay, sản phẩm du lịch An Giang đã dần hoàn chỉnh và đủ sức hấp dẫn du khách.

Trong hội nghị, các khu điểm và doanh nghiệp du lịch tỉnh An Giang đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với khoảng 10 doanh nghiệp và các đối tác đến từ các tỉnh, thành phố về tham dự hội nghị.

Trước đó, sáng 15-12, trong khuôn khổ Hội nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư cũng tổ chức đoàn để đại biểu tham quan Chợ Nổi Long Xuyên, Khu tham quan Cồn Én tại xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, Khu sinh thái Mỹ Luông tại thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới.

Năm 2022, dù ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, An Giang vẫn đón hơn 7,3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch và doanh thu ước đạt hơn 4.600 tỉ đồng, vượt xa so với kỳ vọng ban đầu sau khi dịch bệnh được khống chế. Toàn tỉnh An Giang có hơn 15 khu, điểm tham quan du lịch. Trong đó có Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, Khu du lịch Núi Cấm, Điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư là những điểm du lịch thu hút, được du khách trong và ngoài nước biết đến cùng nhiều điểm tham quan du lịch khác trải khắp trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG HIẾU