An Giang: Thông tin với báo chí về xử lý 1 công ty có sai phạm khai thác đất 20/12/2024 14:30

(PLO)- Ngày 20-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với báo chí về việc xử lý sai phạm trong khai thác đất của Công ty CP Xây Lắp An Giang.

Đây là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm vì công ty này có vốn từ nhà nước. Công ty CP Xây lắp An Giang có vốn điều lệ là 287.228 triệu đồng, trong đó: vốn thuộc sở hữu nhà nước là 271.372 triệu đồng (chiếm 94,48% vốn điều lệ); vốn thuộc sở hữu cổ đông khác 15.856 triệu đồng (chiếm 5,52% vốn điều lệ).

Sai phạm kéo dài

Theo ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang, các mỏ đất do Công ty CP Xây Lắp An Giang quản lý tại huyện An Phú, Tri Tôn và TP Long Xuyên dù công ty đã khảo sát trữ lượng và đánh giá tác động môi trường, nhưng vẫn chưa được cấp phép khai thác. Lý do là những vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng phải thuê đơn vị tư vấn đo đạc lại để xác định mức độ vi phạm

Tuy nhiên, các báo cáo sơ bộ từ địa phương đã phát hiện dấu hiệu khai thác trái phép tại một số khu vực, đặc biệt ở huyện An Phú. Để xử lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TNMT chủ trì tổ công tác, phối hợp với UBND huyện An Phú làm việc rà soát lại các vấn đề liên quan.

Sau khi làm việc lại, UBND huyện An Phú báo cáo vụ vẫn vẫn còn 1 số vướng mắc cần phải xác định lại. Về phần diện tích thì địa phương đã đo đạc được tuy nhiên về khối lượng thì chưa thể xác định chỉ dựa vào số liệu công ty báo cáo. Để có cơ sở, Tổ xem xét xử lý đã có báo cáo UBND tỉnh đề xuất giao UBND huyện An Phú thuê đơn vị tư vấn đo đạc lại diện tích, khối lượng và độ sâu khai thác để đánh giá mức độ vi phạm, từ đó có hướng xử lý, khắc phục cụ thể, kể cả đo đạc lại 2 khu ở TP Long Xuyên và huyện Tri Tôn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước đến đâu?

Một vấn đề quan tâm là vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công ty có vốn góp từ ngân sách như Công ty CP Xây Lắp An Giang, như thế nào. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 10-2023, công ty đã khai thác hơn 582.722 m³ đất ngoài cụm công nghiệp mà không có giấy phép hợp lệ. Một phần diện tích khai thác còn nằm trong khu vực không phù hợp quy hoạch. Dù UBND huyện An Phú yêu cầu hoàn trả đất, đến nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 thuộc Công ty CP Xây lắp An Giang và khu vực được phát hiện khai thác trái phép

Trước câu hỏi về trách nhiệm quản lý để xảy ra sai phạm kéo dài tại các khu vực này, ông Dũng cho biết hiện chưa có đủ cơ sở để xác định trách nhiệm của các cá nhân hoặc tổ chức liên quan. "Khi có kết quả chính xác, chúng tôi mới có thể đưa ra đánh giá cụ thể và xử lý theo quy định," ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức, nhấn mạnh: "Khoáng sản là tài nguyên quan trọng, việc quản lý đòi hỏi sự nghiêm ngặt và minh bạch. UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT rà soát toàn diện các vấn đề pháp lý về quản lý đất đai, đầu tư, nghĩa vụ tài chính và bảo vệ môi trường. Mọi sai phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để thất thoát tài nguyên."

3 khu mỏ của công ty đã được phê duyệt trữ lượng khoáng sản nhưng không được cấp phép khai thác gồm: Khu vực thị trấn An Phú, huyện An Phú, với diện tích 9,32ha; Khu vực thuộc thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, với diện tích 9,82ha và Khu vực thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, với diện tích 9,6ha. Công ty cũng cho biết các khu đất chưa sang tên công ty, một số khu đất gần đây có sang tên cho đại diện nhà máy đứng tên, những khu đất còn lại chỉ có hợp đồng mua bán đã qua công chứng (Công ty đang giữ Giấy chứng nhận QSDĐ bản gốc).

Trong đó Khu vực thuộc thị trấn Tri Tôn, trữ lượng 878.367 m3; Khu vực thuộc thị trấn An Phú, trữ lượng 513.281 m3; Khu vực thuộc phường Bình Đức, trữ lượng 434.681 m3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Ngô Công Thức nhấn mạnh mọi vi phạm đều sẽ được xử lý nghiêm minh trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, dư luận còn đặt câu hỏi về sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc Công ty CP Xây Lắp An Giang có vốn nhà nước nhưng lại xảy ra vi phạm kéo dài đã làm dấy lên lo ngại về tính hiệu quả trong quản lý vốn và tài nguyên công.

Các nhà máy của công ty, gồm Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên, Tunnel Long Xuyên 2 và Tunnel An Giang, đã sử dụng đất sét khai thác từ các khu vực thuộc quyền sở hữu hoặc mua lại. Dù kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đầy đủ, công ty vẫn bị phát hiện khai thác đất ngoài khu vực cấp phép, vi phạm quy định về quản lý tài nguyên.

Thông qua việc phát hiện Công ty CP Xây Lắp An Giang có dấu hiệu khai thác đất trái phép thời gian dài

UBND tỉnh An Giang cam kết xử lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. "Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, không chỉ đối với Công ty CP Xây Lắp An Giang mà với tất cả các dự án khai thác tài nguyên khác trên địa bàn," ông Thức nhấn mạnh và cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát lại hiệu quả hoạt động vốn góp của nhà nước tại Công ty Xây lắp.