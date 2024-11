Công ty Xây lắp An Giang khai thác đất vi phạm vào vùng quy hoạch 27/11/2024 17:22

Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2, do Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (gọi tắt là Công ty) vận hành từ năm 2011 vừa bị cơ quan chức năng huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác đất.

Quá trình khai thác đất của công ty

Dự án Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 (giai đoạn mở rộng) được UBND tỉnh An Giang phê duyệt đầu tư trên diện tích 5,29 ha, thuộc Cụm Công nghiệp An Phú, huyện An Phú.

Tuy nhiên, Công ty Xây lắp An Giang không hoàn tất thủ tục đầu tư và đã xin chấm dứt dự án, hiện đang chờ UBND tỉnh An Giang phê duyệt việc chấm dứt này.

Trong giai đoạn hoạt động từ năm 2011 đến tháng 10-2023, Công ty đã khai thác 582.722 m³ đất tại các khu vực ngoài Cụm Công nghiệp An Phú. Đáng chú ý, việc khai thác ngoài cụm công nghiệp diễn ra tại thị trấn An Phú, trên diện tích 153.348 m², với độ sâu từ -3,5 m đến -3,8 m, nhưng không có giấy phép khai thác khoáng sản hợp lệ.

Hiện trạng khu đất Công ty Xây lắp An Giang khai thác đất trái phép. Ảnh: HD

Đối với khu vực Cụm Công nghiệp An Phú, từ năm 2011 đến tháng 9-2013, Công ty khai thác 160.616 m³ đất mặt để làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói. Mặc dù UBND huyện An Phú đã yêu cầu hoàn trả khối lượng đất khai thác tại đây, nhưng đến nay, Công ty chưa thực hiện.

Đến ngày 22-1-2024, UBND huyện An Phú thành lập Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và khai thác khoáng sản tại vị trí Công ty Xây lắp An Giang xin thực hiện dự án khai thác mỏ sét gạch ngói.

Kết quả cho thấy: Diện tích đất đã khai thác là 154.238 m², trong đó một phần nằm ở khu vực không phù hợp quy hoạch (đang được quy hoạch là đất Cụm công nghiệp An Phú mở rộng).

Khai thác xong mới xin phép

Theo UBND huyện An phú, Công ty CP Xây lắp An Giang đã khai thác chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Công ty trình bày vào tháng 10-2023 có văn bản xin chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có diện tích 173.030 m2 tại thị trấn An Phú, huyện An Phú để thực hiện dự án Khai thác mỏ sét gạch ngói tuy nhiên kiến nghị này đã bị UBND tỉnh bác bỏ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty ngừng khai thác và tuân thủ quy định pháp luật. Công ty báo cáo đã dừng hoạt động khai thác từ tháng 10-2023.

Khu vực khai thác đất trái phép nằm cạnh Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 thuộc Công ty Xây lắp An Giang

Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang

Nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản, UBND huyện An Phú đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ kiểm tra, xử lý. Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 25-10-2024 của tỉnh cũng yêu cầu xác minh và xử lý các vi phạm của Công ty Xây lắp An Giang.

UBND huyện An Phú khẳng định, việc khai thác trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên khoáng sản và quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ngày 25-10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có quyết định về việc thành lập Tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang.

Ngày 27-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp An Giang cho biết: "Việc khai thác đất tại huyện An Phú đã diễn ra từ rất lâu, trong giai đoạn do các lãnh đạo cũ điều hành. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ hơn một năm nay nên cũng chưa nắm hết.

Ngay sau khi thông tin được báo chí đăng tải, tôi đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng toàn bộ tài liệu, hồ sơ để làm rõ vụ việc. Hiện tại, Công ty chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận cụ thể nào và đang chờ thêm thông tin từ các cơ quan chức năng".

Đại diện công ty cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc một cách minh bạch, đúng pháp luật.

Ngày 26-11, tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, nơi được cho là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang từng khai thác đất trái phép, hiện nay xuất hiện một ao nước lớn. Bao quanh khu vực là đồng ruộng và vườn cây ăn trái của người dân. Gần đó là tuyến đường Tỉnh lộ 957 và Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2, nơi Công ty đã sử dụng nguồn đất sét khai thác để sản xuất gạch.

Một người dân sống gần khu vực này cho biết, trước đây khu đất được Công ty nhận chuyển nhượng là đất ruộng. Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty tiến hành khai thác đất sét để làm nguyên liệu sản xuất gạch.

Người này chia sẻ: “Giá đất ở đây hồi đó rẻ lắm, chỉ vài chục triệu một công. Dần dần tăng lên 100 triệu, rồi năm ngoái công ty có trả giá 500 triệu/công nhưng tôi không bán. Đất sét ở đây tốt lắm, làm gạch rất chất lượng”.